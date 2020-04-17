2020-04-17T08:05:18+03:00
Общество

Облачность и сильный ветер спрогнозировали синоптики в Ростове

Скорость ветра будет до 20 метров в секунду
Виктория Никитина
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В Ростове ожидается шквалистый ветер с порывами до 21 метра в секундуВ Ростове ожидается шквалистый ветер с порывами до 21 метра в секундуФото: "КП" Архив
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Сегодня, 17 апреля ростовчанам еще более настоятельно рекомендуют оставаться дома. И не только потому, что сильный ветер разносит с огромной скоростью микробы по воздуху, а еще и потому что возможны обрывы линий электропередач, а также падения деревьев и рекламных щитов.

В утренние часы в городе будет тепло - +9...+12 градусов, днем температура поднимется еще выше - до +15 градусов, а к вечеру снова немного похолодает и столбик термометра опустится до отметок +11...+13. Погода, по прогнозам синоптиков, будет стоять пасмурная, но иногда на короткое время будет выглядывать солнце. Осадков, к счастью, не ожидается.

Ветер сегодня сменит всего два направления - юго-западное и западное. Скорость его порывами будет достигать 15-21 метра в секунду. На дорогах водителей сегодня не подстерегает никаких опасностей и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление сегодня составит 750-751 миллиметр ртутного столба. Относительная важность воздуха будет держаться в пределах от 48 до 69%. Магнитных бурь сегодня не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут

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Порывы будут достигать 17 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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