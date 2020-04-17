Василий Голубев заявил, что время смягчить правила карантина в Ростове-на-Дону еще не пришло

Сегодня, 17 апреля, Василий Голубев проводит брифинг, во время которого ответил на вопросы журналистов, касающиеся режима самоизоляции и распространения коронавируса в донском регионе.

По словам губернатора, пока не пришло время для того, чтобы ослабить ситуацию, связанную с ограничениями из-за коронавируса. Это связано с тем, что наш регион еще не подошел к пику заболеваемости.

По словам губернатора Ростовской области, сами дончане, порой , затягивают ситуацию с карантином. Например, в минувшие выходные на улицах Ростова было замечено много людей. Граждане нарушают режим самоизоляции, соблазнившись, по всей видимости, хорошей погодой.

Между тем, на сегодняшний день коронавиурс зарегистрирован в 27 районах области. Заболели опасной инфекцией больше 150 человек.