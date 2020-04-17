Перенос Парада Победы 2020 в Ростове: 9 мая на Дону его точно не будет

Будет ли перенос Парада Победы 2020 в Ростове и Ростовской области? Этот актуальный вопрос волнует многих жителей донского региона, с тревогой изучающих последние новости о стремительно наступающей пандемии коронавируса.

Напомним, что по данным регионального Роспотребнадзора на 17 апреля на Дону зафиксирован скачок роста подхвативших коронавирус - были заражены еще 23 человека, а всего в Ростовской области сейчас насчитывается 168 инфицированных.

В этих условиях проведение запланированного Парада в год 75-летия Великой Победы 9 мая в Ростове, по всей видимости, представляет серьезнейшую угрозу для десятков тысяч горожан. Особенно могут пострадать от опасной инфекции ветераны — ведь известно, что к людям старшего возраста коронавирус особенно безжалостен.

Вчера, 16 апреля, президент России Владимир Путин на Совете безопасности ответил на вопрос, состоятся ли празднования в честь Дня Победы или все-таки нет.

- До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор, - сказал Путин. - И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

Глава государства не стал уточнять, на какой конкретно срок перенесут торжественные мероприятия, однако пообещал, что они состоятся непременно.

Информацию о переносе Парада Победы также подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время онлайн брифинга в региональном пресс-центре.

- Фактически мы тоже можем говорить о том, что мероприятия ко Дню Победы в донском регионе будут перенесены на более поздний срок, - подчеркнул донской глава. - При этом хочу отметить, что праздник 9 Мая — святой для каждого человека — принципиально не отменяем. Ряд намеченных мероприятий в Ростовской области будут обязательно реализованы. Мы должны каждому ветерану, участнику Великой Отечественной войны, вручить юбилейную медаль. При этом, часть мероприятий состоится в усеченном варианте, со строгим соблюдением санитарных норм.

Отметим, что ни президент Владимир Путин, ни губернатор Василий Голубев не стали говорить, на какую дату будет перенесен Парад Победы и шествие Бессмерного полка. По мнению «Комсомольской Правды — Ростов», в качестве наиболее вероятных вариантов стоит рассмотреть 24 июня - день проведения первого Парада Победы в 1945 году, а также 3 сентября — дату окончания Второй мировой войны.

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