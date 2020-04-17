2020-04-17T13:18:35+03:00
Общество

Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Ростове: для многотысячного шествия пока не выбрали точной даты

Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Ростове: губернатор решил не рисковать здоровьем жителей региона
Юрий ПОЗДНЯК
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Шествие Бессмертного полка в Ростове-на-Дону перенесли с 9 мая на другую дату. Однако пока официальные не называют конкретных сроков. Фото: donland.ruШествие Бессмертного полка в Ростове-на-Дону перенесли с 9 мая на другую дату. Однако пока официальные не называют конкретных сроков. Фото: donland.ru
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Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Ростове все-таки состоится. Об этом 17 апреля заявил во время онлайн брифинга губернатор Ростовской области Василий Голубев. Донской глава также ответил на вопрос, терзавший многих людей, и подтвердил, что вслед за Москвой празднование Дня Победы перенесут и в Ростове.

Напомним, что вчера, 16 апреля, президент России Владимир Путин на Совете безопасности высказался в пользу переноса торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, на более поздний срок, но пока без конкретики, на какой именно. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

- До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы, - категорично высказался Владимир Путин.

Василий Голубев тоже заявил, что 9 мая Парад Победы в Ростове точно не состоится. Шествия Бессмертный полка в этот день ждать не стоит. Здоровье граждан важнее, а все силы и ресурсы должны быть направлены на борьбу с вирусной пандемией.

- Хочу отметить, что праздник 9 мая — святой для каждого человека — принципиально не отменяем. Ряд намеченных мероприятий в Ростовской области будут обязательно реализованы. Мы должны каждому ветерану, участнику Великой Отечественной войны, вручить юбилейную медаль. Часть мероприятий состоится в усеченном варианте, со строгим соблюдением санитарных норм, - подчеркнул губернатор.

Глава Дона также сообщил, что несмотря на противовирусные меры по самоизоляции, в регионе доведут до конца задачу по приведению в порядок и поддержанию памятников Великой Отечественной войны, а также захоронений павших воинов.

Обратил внимание руководитель области и то, что по его мнению работу по праздничному украшению населенных пунктов ко Дню Победы следует продолжать.

- Мне постоянно задают вопросы из муниципальных образований, касающихся того, как быть с праздничным оформлением территорий. В течении одного-двух дней мы подумаем, какое принять решение. Лично я не вижу серьезных препятствий для ранее запланированных работ в этом направлении. Да, люди сейчас дома, да, они выдерживают режим самоизоляции — и тем не менее, мы должны использовать все доступные возможности для того, чтобы показать, что мы помним и чтим Великую Победу, - выразил убеждение Василий Голубев.

Напомним, что по данным регионального Роспотребнадзора на 17 апреля на Дону зафиксирован скачок роста подхвативших коронавирус - были заражены еще 23 человека, а всего в Ростовской области сейчас насчитывается 168 инфицированных.

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Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» говорим с руководителем поискового объединения «Миус Фронт» Андреем Кудряковым (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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