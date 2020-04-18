2020-04-17T22:58:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 апреля 2020 года: почти 13 тысяч тестов на коронавирус сделано в донском регионе

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 апреля 2020 года: число зараженных в Ростовской области стремительно растет
Виктория Никитина
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В Ростовской области еще 23 человека заразились коронавирусомВ Ростовской области еще 23 человека заразились коронавирусомФото: Илья БОГОМОЛОВ
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 18 апреля 2020 года: излечились от опасной болезни 12 человек.

Сейчас в Ростовской области рассчитывается 168 человек, зараженных коронавирусом. По последним данным Роспотребнадзора, было заражено еще 23 человека из разных концов донского региона. Но двенадцать человек из общего количества смогли победить опасный вирус и выздороветь.

- Получившие положительные тесты 23 человека – из десяти территорий. Наибольшее число заболевших – шесть человек – из Батайска, еще пять человек – из Белокалитвинского района. По два новых больных зарегистрировано в Ростове-на-Дону, Шахтах, Красносулинском и Мартыновском районах, по одному – в Донецке, Егорлыкском, Кашарском и Мясниковском районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Медики следят за состоянием 1 277 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 1 262. С медицинского учета снято 8 755 человек. В общей сложности за весь период за помощью к врачам обратились 10 032 человека. Всего было проведено 12 598 тестов на коронавирус, а за последние сутки – 1261. Запас сейчас составляет почти 20 тысяч тест-систем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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