Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 апреля 2020 года: количество заболевших коронавирусом приближяется к двум сотням

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 19 апреля 2020 года: уже 13 заболевших смогли победить опасный вирус.

На данный момент в Ростовской области 197 человек заражены коронавирусом. Такие данные предоставляет региональный Роспотребнадзор. по последней информации, были инфицированы еще 29 человек. Но, стоит отметить, что 13 из общего числа заболевших смогли излечиться.

- Получившие положительные тесты 29 человек – из девяти территорий. Наибольшее число заболевших – 11 человек – из Ростова-на-Дону, еще шестеро – из Азовского района, четыре человека – из Аксайского района, три – из Зверева. По одному новому больному зарегистрировано в Боковском, Каменском, Обливском районах, Гукове, Красном Сулине, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Под наблюдением медиков 1 584 человека, из них на самоизоляции дома – 1 570. С медицинского учета уже сняли 8 823 человека. Всего за весь период к врачам обратились 10 407 человек.

На данный момент уже проведено 14 270 тестов на коронавирус, а за последние сутки сделали 1 672. Запас тест-систем составляет почти 17 тысяч.

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