После скандала из-за пациентки с коронавирусом в общей палате в ростовской больнице № 6 сменили главврача

В донской столице в городской больнице № 6 произошли кадровые перестановки. Начальник управления здравоохранения Ростова Надежда Левицкая пописала приказ о назначении на должность исполняющего обязанности главного врача Николая Кочубейника.

Новый руководитель является анестезиологом-реаниматологом. Ему предстоит принимать важные решения, пописывать документы и распоряжаться денежными средствами.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства «Нарушения санитарно-эпидемиологических правил» после того, как в середине апреля областной СК возбудил уголовное дело против горбольницы № 6. По версии специалистов больница не провела дезинфекцию больничной палаты, где находились пациенты с пневмонией и женщина с положительным тестом на коронавирус. В случае, если вина будет доказана,то максимальное наказание по этой статье - до двух лет лишения свободы.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", пациенты городской больницы обратились с жалобой к полномочному представителю президента РФ по Южному федеральному округу на то, что в больнице не соблюдали правила изоляции людей с пневмонией. Пациенты находились в одной палате вместе с женщиной, у которой заподозрили коронавирус. Ее тест оказался положительным. Позже 31 сотрудника 6-ой больницы отправили на карантин. К пациентам они не допускались.

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