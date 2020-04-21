2020-04-21T11:32:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 21 апреля 2020: количество заболевших увеличилось до 346 человек

За сутки медики выявили 54 новых случая заражения
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 21 апреля 2020: количество заболевших увеличилось до 346 человек. Фото: ФАО ООНКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 21 апреля 2020: количество заболевших увеличилось до 346 человек. Фото: ФАО ООН
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 21 апреля 2020: специалисты зарегистрировали уже 346 человек человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Только за минувшие сутки заболели еще 54 жителя Дона.

География распространения вируса по данным областного правительства.Фото: правительство Ростовской области

География распространения вируса по данным областного правительства.Фото: правительство Ростовской области

Сейчас большое количество заболевших коронавирусом в Ростове, Батайске, Новошахтинске, Донецке и Зверево. Опсный вирус обнаружили более чем 30 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольшее количество заражений связаны с людьми, которые приехали зараженными из других регионов. Большая часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

На территории России коронавирусом заразились более 50 тысяч человек. Только за последние сутки лабораторно диагноз подтвердился у пяти тысяч человек. В стране от COVID-19 погибли 456 человек, только за последние сутки в стране умер 51 больной коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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