Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 21 апреля 2020: количество заболевших увеличилось до 346 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости 21 апреля 2020: специалисты зарегистрировали уже 346 человек человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Только за минувшие сутки заболели еще 54 жителя Дона.

География распространения вируса по данным областного правительства.Фото: правительство Ростовской области

Сейчас большое количество заболевших коронавирусом в Ростове, Батайске, Новошахтинске, Донецке и Зверево. Опсный вирус обнаружили более чем 30 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольшее количество заражений связаны с людьми, которые приехали зараженными из других регионов. Большая часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

На территории России коронавирусом заразились более 50 тысяч человек. Только за последние сутки лабораторно диагноз подтвердился у пяти тысяч человек. В стране от COVID-19 погибли 456 человек, только за последние сутки в стране умер 51 больной коронавирусом.