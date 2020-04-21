2020-04-21T11:40:46+03:00
Общество

Падение девушки из окна ростовской многоэтажки попало на видео

Пострадавшая чудом осталась жива [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТ
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Постращавшую доставили в больницуПостращавшую доставили в больницу
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В многоквартирном жилом оме, расположенном на улице Еременко 108/1 в Ростове-на-Дону, молодая девушка выпала из окна седьмого этажа во время мытья окон. Горожанка не смогла удержать равновесие и рухнула вниз с большой высоты.

После произошедшего запись была опубликованы в Сети.

Падение девушки из окна многоэтажки попало на видео.

На кадрах видно, как девушка моет окна, а потом в какой-то момент падает вниз и раздается грохот. Очевидцы произошедшего начинают кричать.

Люди немедленно вызвали на место скорую помощь. Медики увезли пострадавшую в больницу. Каким-то чудом девушка осталась жива, но получила серьезные травмы.Сейчас она находится по присмотром врачей.

Во время предварительного расследования сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что с девушкой произошел несчастный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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