Падение девушки из окна ростовской многоэтажки попало на видео

В многоквартирном жилом оме, расположенном на улице Еременко 108/1 в Ростове-на-Дону, молодая девушка выпала из окна седьмого этажа во время мытья окон. Горожанка не смогла удержать равновесие и рухнула вниз с большой высоты.

После произошедшего запись была опубликованы в Сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/774481" frameborder="0"></iframe> Падение девушки из окна многоэтажки попало на видео.

На кадрах видно, как девушка моет окна, а потом в какой-то момент падает вниз и раздается грохот. Очевидцы произошедшего начинают кричать.

Люди немедленно вызвали на место скорую помощь. Медики увезли пострадавшую в больницу. Каким-то чудом девушка осталась жива, но получила серьезные травмы.Сейчас она находится по присмотром врачей.

Во время предварительного расследования сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что с девушкой произошел несчастный случай.