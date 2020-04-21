Падение девушки из окна ростовской многоэтажки попало на видео
В многоквартирном жилом оме, расположенном на улице Еременко 108/1 в Ростове-на-Дону, молодая девушка выпала из окна седьмого этажа во время мытья окон. Горожанка не смогла удержать равновесие и рухнула вниз с большой высоты.
После произошедшего запись была опубликованы в Сети.
Падение девушки из окна многоэтажки попало на видео.
На кадрах видно, как девушка моет окна, а потом в какой-то момент падает вниз и раздается грохот. Очевидцы произошедшего начинают кричать.
Люди немедленно вызвали на место скорую помощь. Медики увезли пострадавшую в больницу. Каким-то чудом девушка осталась жива, но получила серьезные травмы.Сейчас она находится по присмотром врачей.
Во время предварительного расследования сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что с девушкой произошел несчастный случай.
ИСТОЧНИК KP.RU