2020-04-21T12:58:50+03:00
Общество

Аномальную погоду прогнозируют в Ростовской области

Температура воздуха опустится ниже нуля
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В Ростовской области ожидаются заморозки. Фото: ГУ МЧС по Ростовской областиВ Ростовской области ожидаются заморозки. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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Один из самых теплых месяцев весны в этом году преподносит неприятные сюрпризы жителям Ростовской области. На территории региона то резко снижается температура воздуха, то поднимается ураганный ветер. Как сообщает ГУ МЧС, на Дону в ближайшие дни синоптики прогнозируют заморозки.

- 23 и 24 апреля по северу региона ожидаются заморозки. Местами столбик термометра опустится до -1 С до -6 С,- отметили в ведомстве.

По словам специалистов, резкое снижение температуры может стать причиной ЧС локального характера, связанных с гибелью сельхозкультур на полях. Все это может негативно повлиять на будущий урожай.

По информации сервиса Яндекс.Погода, в Ростове-на-Дону 23 и 24 апреля днем температура воздуха достигнет от +11 до +17 градусов тепла, а ночью от +4 до +7 градусов. В течение двух дней в городе установится солнечная и ясная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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