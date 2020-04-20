Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 апреля 2020 года: 232 человека заразились опасным вирусом в донском регионе

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 20 апреля 2020 года: выздороветь смогли пока лишь 13 человек.

На данный момент в Ростовской области 232 человека заражены коронавирусом. По последним данным, представленным Роспотребнадзором, было зафиксировано 35 инфицированных человек. Только 13 из общего числа смогли победить опасную инфекцию.

- Получившие положительные тесты 35 человек – из разных территорий области. Наибольшее число новых заболевших – 12 человек – из Ростова-на-Дону, семь - из Зверева, пять – из Новошахтинска, четыре – из Донецка. По два больных в Новочеркасске и Верхнедонском районе. Ещё по одному больному – в Шахтах, Куйбышевском и Тарасовском районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Сейчас медики ведут наблюдение за 2 095 людьми, из них на самоизоляции дома – 1 083. С медицинского учета уже сняли 9 907 человек. За весь период за помощью к врачам обратились 12 002 человека. Всего сделано 15 023 теста на коронавирус, а за последние сутки – 753. Запас в настоящее время составляет более 15 тысяч тест-систем.

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