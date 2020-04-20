Проливной дождь ожидает ростовчан 20 апреля

Сегодня, 20 апреля, соблюсти режим самоизоляции ростовчанам поможет проливной дождь. Он будет идти целый день и без перерыва. Погода прояснится только поздним вечером.

В утренние часы будет довольно тепло +8...+10, днем столбик термометра опустится ниже и достигнет отметки +7...+8. И еще сильнее похолодает к вечеру +5...+7. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, будет, не переставая, лить проливной дождь. Распогодится только поздним вечером.

Ветер сегодня сменит целых шесть направлений: западное, юго-западное, северное, восточное, южное и юго-восточное. Скорость его порывами будет достигать 3-10 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будут подстерегать вода и влажность. Видимость в течение дня будет снижена до 1-2 километров.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 750-753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 50 до 94%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Атмосферное давление будет слегка пониженным.

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