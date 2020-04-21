Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля 2020 года: количество зараженных стремительно приближается к 300

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 апреля 2020 года: по-прежнему лишь 13 человек победили болезнь.

Сейчас, по данным регионального Роспотребнадзора, в донском регионе насчитывается 292 человека, зараженных коронавирусом. Было заражено еще 60 человек. Только 13 из общего количества зараженных смогли победить болезнь.

- Получившие положительные тесты 60 человек проживают в 17 городах и районах области.Наибольшее число новых заболевших – 15 человек – из Донецка, 13 – из Ростова-на-Дону, 5 – из Батайска, 4 – из Сальского района, по 3 больных – из Шахт, Белокалитвинского, Матвеево-Курганского и Мясниковского районов. По два подтверждённых диагноза – в Звереве и Семикаракорском районе. По одному больному подтверждено в Новошахтинске, Новочеркасске, Таганроге, Азовском, Ремонтненском, Целинском и Шолоховском районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

На контроле у медиков 2 192 человека, из них на самоизоляции дома – 2 180. Снято с медицинского наблюдения 10 109 человек. ЗА помощью к медикам за все время обратились более 12 тысяч человек. Всего проведено 15616 тестов на коронавирус, а за минувшие сутки – 593. Запас на данный момент составляет около 15 тысяч тест-систем.

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