Переменную облачность спрогнозировали ростовчанам синоптики

Переменная облачность ожидает ростовчан 21 апреля. С утра выглянет солнышко, а во второй половине дня синоптики пообещали, что небо затянется тучами и пойдет проливной дождь. Но в какой-то степени это поможет усидеть дома страстно желающим прогуляться ростовчанам.

В утренние часы будет довольно прохладно +2...+8, днем столбик термометра поднимется и достигнет отметки +11. А к вечеру немного похолодает до +6...+10. С утра синоптики пообещали горожанам ясную погоду и яркие лучи солнца, но уже во второй половине дня все резко изменится - небо затянется черными тучами и польет проливной дождь.

Ветер сегодня сменит два направления: западное и северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 7-12 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будет подстерегать влажность. Видимость, к счастью, ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 753-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 39 до 94%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проливной дождь ожидает ростовчан 20 апреля.

Осадки прекратятся только поздним вечером.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!