С доставкой на дом: Новые пропуска для передвижения по городу продают за три тысячи рублей

В социальных сетях обсуждают пост, который появился в одном и городских пабликов. Кто-то из Интернет-пользователей опубликовал переписку с предприимчивым горожанином, который якобы предлагает новый пропуск для передвижения по городу в дни рекомендованной самоизоляции из-за пандемии коронавирса за три тысячи рублей.

ДО ДВУХ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Неизвестный продавец обещает доставить их прямо на дом в течение часа с печатью юридической компании. И пишет, что получены пропуска были утром, 20 апреля. Под постом уже сотни комментариев. Кроме того, похожие стали появляться и в статусах Whathap некоторых пользователей Сети.

Однако в Главном Управлении МВД России по региону просят горожан быть внимательными к такого рода сообщениям.

- По факту размещенной информации о возможно неправомерных действиях, связанных с продажей пропусков на разрешение передвижения в условиях ограничений, установленных постановлением Правительства РО от 5 апреля 2020 № 272, сотрудниками полиции проводится проверка, - добавили в ведомстве.

К слову, если информация о продаже пропусков подтвердится, то может быть возбуждено и уголовного дела. Речь может идти о подделке документов, если они напечатаны на цветном принтере или же сотрудник реально не трудоустроен у этого ИП. И тогда максимальное наказание, предусмотренное законодательством - до двух лет лишения свободы. Но наказание грозит и второй стороне - использование заведомо подложного документа, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо арестом на срок до шести месяцев.

«ВЕЧЕРОМ ПУНКТЫ СВОБОДНЫ»

Известно, что в первый день в пунктах выдачи разрешений на передвижение по городу Ростову-на-Дону - на работу и обратно - было выдано 279 250 разрешений. Речь идет о 7 552 предприятиях.

- Ажиотаж первого дня показал, что ростовчане опасаются не получить разрешения, - добавили в мэрии донской столицы. - В первый день массовый наплыв посетителей отмечается в утренние и дневные часы, а вечером пункты выдачи были свободны. Поводов для беспокойства нет: пункты будут работать до 22 апреля включительно. А количество телефонных номеров увеличено в несколько раз. Также было принято решение об открытии дополнительных пунктов выдачи и увеличении номеров телефонов. Теперь их 25, а выдавать пропуска будут 392 оператора.

Администрация города, в свою очередь, просит ростовчан не приходить без записи и не создавать конфликтных ситуаций в пунктах выдачи разрешений. Поскольку в первый день социальных сетях стали появляться фото, как люди мокнут под дождем в очередях, чтобы попасть за пропуском. Важно соблюдать и рекомендации санитарных врачей в условиях вируса, а потому запись ведется только по телефону, приходить каждый должен в строго определенное время.

- На пунктах соблюдаются все меры предосторожности: посетителям измеряют температуру на входе, обрабатывают руки антисептиками, при необходимости выдают медицинские маски, строго соблюдается социальная дистанция, - озвучили в городской администрации.

Напомним, порядок получения пропусков регламентирован постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

ВАЖНО

Какие документы нужны

- Заявка работодателя на получение разрешения;

- Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);

- Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель;

- Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице или Выписка ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе.

КОНКРЕТНО

Адреса и телефоны для записи*

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

Адрес: бул. Комарова, 28/3; просп. Королёва, 12/3; просп. Королёва, 15/4;

Телефоны: 235-51-35, 230-05-20, 235-15-66, 235-71-00, 235-72-00, 235-89-55, 233-48-74, 235-73-11, 235-85-00, 233-41-95.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Адрес: пл. Круглая, 1; ул. Крупской, 43; ул. Портовая, 541;

Телефоны: 8-928-157-35-21, 8-909-420-25-36, 8-918-555-63-05, 236-33-15, 266-68-90, 262-61-66, 262-69-49, 242-15-27, 222-32-23, 242-08-66, 244-40-28.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Адрес: ул. Пушкинская, 190/108; пер. Крепостной, 139; ул. Максима Горького, 166;

Телефоны: 264-04-72, 264-06-10, 262-45-43, 262-47-81, 262-29-15, 262-05-35, 240-69-19, 262-07-25, 244-16-04, 240-58-55, 262-58-18, 282-25-93.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Адрес: ул. Серафимовича, 85; ул. Серафимовича, 25; ул. Максима Горького, 115;

Телефоны: 240-94-31, 8-928-116-04-86, 8-918-554-13-14, 8-918-890-25-89, 240-43-12, 240-35-27, 240-71-40, 240-94-31, 240-45-45, 240-63-81.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Адрес: пр. Ленина 83 а; пер. Педагогический, 24; ул. Погодина, 5 а;

Телефоны: 210-40-91, 210-42-48, 200-62-59, 245-00-84, 245-19-51, 245-44-85, 245-58-64, 210-52-47, 245-03-54, 245-52-09, 245-03-45, 245-00-59, 8-989-500-89-22, 245-18-95, 210-42-48, 210-40-91, 210-40-75, 210-40-76, 245-50-52, 245-42-56.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

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