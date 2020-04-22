2020-04-21T22:44:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 апреля 2020 года: вирус распространился на на близлежащие города и районы области

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 апреля 2020 года: насчитывается уже 346 заболевших
Виктория Никитина
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В Ростовской области зафиксировано 54 новых случая заболевания коронавирусомВ Ростовской области зафиксировано 54 новых случая заболевания коронавирусомФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 апреля 2020 года: 15 человек смогли излечиться от опасной болезни.

На данный момент коронавирусом в донском регионе заразились уже 346 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было заражено еще 54 местных жителя. Утешает в этой ситуации лишь то, что 15 человек из общего количества зараженных смогли избавиться от опасной инфекции.

- Получившие положительные тесты 54 человека проживают в 14 городах и районах области. Наибольшее число новых заболевших – 16 – из Донецка, 11 – из Заветинского района, 8 – из Ростова-на-Дону, 4 – из Новошахтинска, по 3 – из Шахт и Белокалитвинского района, двое заболевших – из Аксайского района, по одному – в Батайске, Гукове, Азовском, Верхнедонском, Сальском, Тарасовском и Цимлянском районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Сейчас под надзором медиков находятся 2 413 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 2 402. Снято с медицинского учета уже 10 200 человек. На стационарном лечении на данный момент находятся 80 человек. Состояние двух пациентов оценивается как тяжелое.

За весь период к медикам обратились 12 613 человек. За это же время проведено 15 932 теста на коронавирус, а за минувшие сутки – 316. Запас составляет около 15 тысяч тест-систем.

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За сутки медики выявили 54 новых случая заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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