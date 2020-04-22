Церковь никогда не шантажировала народ: «В кого вы больше верите - в Бога или в вирус?»

В этом году главный христианский праздник - Пасху большинство верующих встретили дома. Присоединиться к службе - онлайн-трансляции из кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, где ее проводил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, - мог любой желающий. А еще в полночь многие поучаствовали во всероссийской акции «Свеча в окне» и увидели в окошках напротив пасхальные огоньки, из-за чего глаза наполнялись маленькой пасхальной радостью и появилось ощущение всеединства. Ведь если люди не могут быть в церкви, то это не значит, что она не может быть среди людей.

Но были ли в нашей истории такие же ситуации, когда богослужения проходили в церкви без прихожан? Этот вопрос мы задали пресс-секретарю главы Донской митрополии Игорю Петровскому.

- Не единожды, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM Игорь Павлович. - Например, в эпоху патриарха Пимена. В конце 50-х годов прошлого столетия он был настоятелем нашего кафедрального собора, а став патриархом, столкнулся с чудовищной вспышкой холеры. Беда грозила всей стране. И он подписал указ, согласно которому категорически запрещалось прикасаться к иконам, а причастие осуществлялось исключительно на дому в случае немощи и болезни. И, конечно же, храмы тогда были закрыты для посещения. Но богослужения были совершены силами духовенства. И это позволило победить болезнь достаточно быстро и с минимальным числом потерь.

Или в 1830 году. Тогда была эпидемия холеры, которая, кстати, заперла Пушкина в Болдино. Там он и написал свой знаменитый «Пир во время чумы». И в этом произведении уже была строчка, отвечающая на ваш вопрос: «Нынче церковь опустела, школа глухо заперта…» Руководство русской церкви тогда тоже приняло решение о карантине. В Кремле богослужение совершал святитель Филарет. Тогда уже работала карантинная служба, которая следила за тем, чтобы все сидели дома. И это помогло. Эпидемия прошла через какое-то время.

Ну, и более поздний пример связан с удивительной личностью архиепископа Амвросия Московского. В 1770 году в Москве из-за чумы умирало больше тысячи человек в день. Архиепископ сказал: «Сидите дома. Дайте чуме пройти. Молитесь у себя по кельям». Но народ стали подстрекать негодяи-фанатики. И был бунт, безумная толпа разорила два московских монастыря, а московского святителя забили до смерти палками, и только введение войск подавило этот чумной бунт.

Вся история русской церкви свидетельствует: во время эпидемии церковь неоднократно обращалась к своему народу с просьбой побыть дома и молиться келейно. Церковь никогда не шантажировала народ по схеме: в кого вы больше верите - в Бога или в вирус? Этим занимались проходимцы, далекие от церкви и Евангелия.

Поэтому, как ни трагично нам всем это принимать, но надо остаться дома. Ради ближних наших мы должны принять это как послушание Матери-Церкви, как символ нашей христианской ответственности. Не поддавайтесь провокациям и эмоциям. Проявите рассудительность и послушание. Радуйтесь всему, что нам Бог дает! И все будет хорошо!

*При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сестры шьют защитные маски, а волонтеры помогают пожилым

На горячую линию поступает множество звонков от тех, кому нужна помощь.

Нынешняя ситуация с пандемией Covid-19 сплотила многих. Так, епархиальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению на базе православной службы помощи «Милосердие-на-Дону» создан штаб помощи нуждающимся. В сложной жизненной ситуации каждый ростовчанин может обратиться на горячую линию с просьбой доставить продукты, лекарства до дома из магазина или попросить о сопровождении в поликлинику.

А вот особо нуждающимся может быть предоставлена еще и помощь в виде продуктовых наборов. Так, ежедневно в штабе происходит формирование гуманитарных наборов, каждый из которых может обеспечить необходимыми бытовыми товарами и продуктами семью на некоторое время, что позволяет направить сэкономленные средства на более насущные нужды и оставаться во временной изоляции людям, которые наиболее подвержены инфекции в данный период.

Как рассказали в Ростовской-на-Дону епархии, помощь прежде всего оказывается нуждающимся одиноким жителям старше 65 лет, а также многодетным и малообеспеченным семьям.

Кроме того, сестры, находясь в вынужденной изоляции, шьют защитные маски. И благодаря епархиальным сестричествам милосердия из Свято-Георгиевского, Казанского, Всех Русских Святых, в честь иконы Пресвятой Богородицы Целительница и других приходов волонтеры имеют возможность доставлять помощь нуждающимся, имея при себе необходимые справки и средства защиты.

АЛЛО!

Горячая линия

Телефон службы помощи: 8-800-775-81-30.

Желающие оказать дистанционную помощь нуждающимся могут оплатить долгохранящиеся продукты: подсолнечное масло, крупы, сахар, соль, консервы, муку и так далее. Подробности можно узнать по этому же номеру телефона.

КСТАТИ

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