Пособие по безработице в Ростове-на-Дону 2020: когда начнут выплачивать и кому положены

Все жители Ростовской области, которые были уволены с 1 марта 2020 года и были признаны безработными, в течение трех месяцев будут получать пособие по безработице в повышенном размере. Об этом во время брифинга сообщил начальник управления государственной службы занятости Ростовской области Сергей Григорян.

Ранее на федеральном уровне было принято решение о том, что людям, потерявшим работу из-за коронавируса и обратившимся в службы занятости, начислят пособие по верхней планке минимального размера оплаты труда (МРОТ) - в размере 12 тысяч 130 рублей.

- Гражданам, которые потерли свою работу или уволились с 1 марта текущего года, назначается пособие в повышенном размере - 12 тысяч 130 рублей. Если у них есть несовершеннолетние дети, то эта сумма увеличивается на 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Тем гражданам, которые уволены ранее, но обратились после 1 марта расчет пособия будет производиться в прежнем режиме по данным, полученным из Пенсионного фонда, - отметил начальник управления государственной службы занятости Ростовской области Сергей Григорян.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Люди могут подать заявку на получение пособия по безработице можно дистанционно. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг и сайте «Работа в России».

- Сейчас для доступа к порталу «Работа в России» необходима регистрация на портале госуслуг. Все необходимые документы могут быть оформлены дистанционно, - сообщил во время брифинга Сергей Григорян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Коронавирус зубы обломает!»: Ростовского Шварценеггера чуть не оштрафовали за тренировку на уличном турнике

Теперь бодибилдер Владимир Муран занимается на лестничной клетке в подъезде (подробности)