Ректор ЮФУ Инна Шевченко рассказала о цифровизации ЮФУ сегодня и завтра.

Во вторник, 21 апреля, состоялась пресс-конференция на тему «Цифровизация ЮФУ сегодня и завтра. Открытый университет». На вопросы журналистов онлайн ответила ректор вуза Инна Шевченко. Мероприятие прошло на корпоративной платформе Microsoft Teams, которую используют все сотрудники и обучающиеся университета для дистанционной работы и обучения.

Основными темами пресс-конференции, которая длилась больше часа, стали цифровизация университета - новых систем обучения, проведения экзаменов и приемной компании в онлайн-форматах.

- Несмотря на то, что мир становится цифровым, главным является человек - преподаватель, исследователь и студент, - рассказала Инна Константиновна. - Большая часть сегодняшних обсуждений связана с тем, каким образом обеспечить качественное образование, трансформировать университет в цифровом образовательном пространстве и осуществлять исследовательскую повестку. В развитии ЮФУ мы видим несколько ключевых аспектов. Именно сегодня вызовы времени заставляют нас концентрироваться на вопросах создания и развития цифровых платформ, трудоустройства студентов и выпускников для решения задач настоящего и будущего. При этом цифровой мир это еще и возможность включиться в работу с ведущими университетами страны и мира по созданию современного онлайн контента, развитию методического обеспечения учебных курсов и программ. Сегодня отдельные цифровые платформы и решения позволяют развивать академическую мобильность студентов и преподавателей.

Зашла речь и о поступлении в текущем году.

- В ЮФУ будут действовать временные правила приема, которые касаются работы приемных комиссий в июле и августе, - сообщила спикер. - Первые изменения, которые касаются программ бакалавриата, их предстоит внести на ученом совете. Речь идет о подаче документов в электронной форме, а также о порядке заключения договоров на оказание платных образовательных услуг. Остальные могут быть введены в мае, когда будут понятны сроки сдачи ЕГЭ. Но пока мы предполагаем, что приемная компания на бакалавриат будет проходить по правилам, которые уже определены нашими правилами приема. И с сентября мы в соответствующем режиме начнем учебный процесс. Что касается программ магистратуры, то с прошлого года в ЮФУ уже было введено электронное тестирование, а треть выпускников поступали к нам по результатам конкурсов портфолио и проведения олимпиад, организатором и участником которых является университет. Прием же документов в аспирантуру у нас заканчивается 29 июля, а вступительные испытания и зачисление - в сентябре. Так что, думаю, проблем не возникнет.

Кроме того, ректор подчеркнула, что основная задача развитие бренда ЮФУ - развитие современного открытого глобального университета, в рамках которого можно выделить такие ключевые позиции, как кадровое обеспечение и создание продуктов и решений, которые позволяют встроиться в развитие современной жизни. Речь идет, в том числе о развитии исследований мирового уровня и различных сетевых взаимодействиях, когда каждый преподаватель является не только сотрудником университета, но и участником глобальных систем формирования передачи знаний.