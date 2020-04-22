Границы помощи еще шире: ростовские единороссы стали волонтерами-репортерами

Всероссийскому проекту #мыВместе уже исполнилось три недели. И за это время волонтеры помогли огромному числу людей, которые из-за пандемии коронавируса оказались в очень непростых условиях. Активными участниками этой по-настоящему народной акции помощи стали ростовские единороссы. При этом донские волонтеры, объединенные федеральным проектом, стали еще и репортерами. Члены партии «Единая Россия» не только доставляют необходимую помощь нуждающимся, но параллельно решают проблемные вопросы своих округов.

Раджив Рзаевич на личные средства покупает продуктовые наборы первой необходимости и лекарства, а также развозит их нуждающимся.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

«КАЖДЫЙ ПОМОГАЕТ, ЧЕМ МОЖЕТ»

Так, все это время волонтеры регионального центра «Единой России» продолжают доставлять помощь самым уязвимым в условиях самоизоляции категориям жителей Ростова-на-Дону - особенным детям, старикам старше 65 лет, горожанам, оставшимся без работы и с детьми на руках. Помимо этого, доставляя адресную помощь, добровольцы еще и фиксируют проблемы вокруг, становясь репортерами.

- Волонтеры или добровольцы регионального волонтерского центра «Единой России» - это единомышленники, - рассказал руководитель компании «Траст Маринер» Раджив Мирзалиев. - Кто-то предоставляет транспорт, кто-то покупает лекарства и продукты, кто-то развозит ежедневно эту помощь по десяткам адресов. Каждый помогает, чем может.

Сам же волонтер на личные средства приобретает продуктовые наборы первой необходимости и лекарства, а также развозит их нуждающимся. При этом, как и его коллеги по партии, он еще и фиксирует все, что происходит вокруг, вооружившись камерой смартфона.

- Мы это называем репортерством или общественным наблюдением за территорией, - говорит предприниматель.

И, надо сказать, эффект от этой работы уже ощущается. Например, в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону.

- Когда доставлял помощь нашим ветеранам, на улице Бодрой обратил внимание на мусор, оставшийся после санитарной опиловки деревьев, - поделился Мирзалиев. - Разместил информацию об этом в социальных сетях, отметив на фотографии администрацию Ворошиловского района. И уже на следующий день там было чисто.

Попала в объектив камеры смартфона Мирзалиева также территория вокруг стадиона и детская площадка на улице Комарова, где было много мусора. В итоге предприниматель предложил свою помощь местной власти, и через день совместными усилиями они прибрались и там.

- Сейчас я озабочен проблемой восстановления памятного знака советским космонавтам, погибшим на корабле «Союз-11», - Волкову, Добровольскому и Пацаеву, - рассказывает Раджив Рзаевич. - Недавно обнаружили с волонтерами, что вандалы стерли часть надписи на мемориальной табличке и написали нецензурное слово.

Уже на следующей неделе предприниматель встретится с руководством района, чтобы обсудить, как после снятия режима самоизоляции можно будет восстановить надпись.

По словам Ларисы Зубаревой, в последнее время заявки на получение продуктовых наборов стали поступать не только из ее округа, но и из удаленных районов.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

«ЭТО РАБОТАЕТ И ПРИНОСИТ СВОИ ПЛОДЫ»

Одной из первых волонтером всероссийского проекта #мыВместе стала и депутат Ростовской-на-Дону городской думы шестого созыва по Октябрьскому одномандатному избирательному округу №14 Лариса Зубарева. Она собрала команду единомышленников, с которыми получилось помочь еще большему числу жителей города.

Но за недели волонтерской работы у депутата добавилась еще репортерская. Все стихийные свалки, сухостой, разбитые дороги, которые попадаются на ее пути, теперь на особом контроле.

По словам Ларисы Зубаревой, в последнее время заявки на получение продуктовых наборов стали поступать не только из ее округа, а это центр города - самое начало Октябрьского района: улица Красноармейская, проспект Буденновский, Комсомольская площадь, ДГТУ, но и из удаленных районов. Иногда путь приходится преодолевать немалый.

Так, например, одна из заявок поступила от благотворительного фонда «Надежда», который опекает семьи с особенными детьми, на улицу Самаркандскую - это частный сектор на Военведе. Там живет ростовчанка Татьяна Владимировна, воспитывающая сына-инвалида. Женщине требовалась помощь с продуктами. И вот навигатор проложил путь по улице Ивановского, где на пересечении с улицей Фрунзе с кроны дерева свисает сломанная недавним ураганным ветром огромная ветка и угрожает свалиться на головы прохожих. Факт зафиксировали на фото, и пока волонтеры-репортеры выполняли свою работу, депутат Зубарева уже направляла заявление в районную администрацию. Там отреагировали молниеносно: к концу дня все чисто.

Или другой пример - на улице Юфимцева, через которую волонтеры-репортеры с продуктовым набором проезжали к дому Анны, находящейся в режиме самоизоляции из-за бронхита. Денег у женщины оставалось всего на несколько дней, но выйти даже в магазин за продуктами не позволял кашель. Ростовские единороссы увидели, что рядом с детской площадкой образовались незаконные очаги мусора: кто-то выбросил старую мебель. Информация сразу же поступила в штаб депутата, и началась работа по поиску решения проблемы.

- Работа волонтера-репортера мне близка, - рассказала Лариса Александровна. - Еще 14 лет назад я трудилась корреспондентом на канале РБК. Мы так же садились с оператором в машину и выезжали на съемки. Правда, сюжеты были немного другой направленности - все-таки деловой канал, но механика работы была схожей: собираем информацию, обрабатываем и выдаем в удобной форме получателю - зрителям или, как сейчас в нашем случае, коммунальщикам. На личном опыте проверила: это работает и приносит свои плоды.

Сергей Смирнов оказывает адресную помощь жителям своего района.Фото: Ольга КУБЫШЕВА

«КАЖДЫЙ НАХОДИТ ОТВЕТ НА СВОЕ ОБРАЩЕНИЕ»

Свой весомый вклад в общее дело продолжает и Сергей Смирнов - депутат Ростовской-на-Дону городской думы по Советскому одномандатному избирательному округу №26. Он оказывает адресную помощь жителям своего района, доставляя продукты, средства первой необходимости, бытовую химию, подгузники для детей, лекарства…

Только на этой неделе член партии «Единая Россия» лично отвез все необходимые продукты трем семьям.

Так, жительница улицы 2-я Краснодарская Виктория Александровна потеряла работу, а следовательно, и доход. Ей сейчас вдвойне сложно, так как она находится в положении, а от отца ребенка помощи нет никакой.

С продуктовым набором Сергей Андреевич приехал и к Анастасии Александровне, которая одна воспитывает двух детей, одному из которых пять лет, другому - год. Работы у женщины нет, а съемную квартиру оплачивать надо. Иногда денег нет даже на молоко детям.

Необходимое привез депутат и еще одной ростовчанке - Надежде Васильевне. Мать-одиночка сыновей четырех и одиннадцати лет до пандемии работала в столовой, которая сейчас закрыта.

А вот пенсионерка Валентина Самуиловна попросила у волонтера проекта #мыВместе лекарство, которое ей крайне необходимо. Лишних денег на него нет. Живет женщина одна, дети далеко. И ее просьба не осталась без внимания депутата.

- Все эти люди сейчас, в период пандемии коронавируса, испытывают материальные трудности и рады любой поддержке, - говорит Сергей Смирнов. - Я не устаю повторять: если вам нужна помощь, пишите, звоните. Да, не всегда получается приехать в день обращения - просьб много. Но ни одно обращение я не оставлю без внимания.

По его словам, просьбы о помощи сейчас поступают и в волонтерский центр регионального отделения партии «Единая Россия», и в местное отделение партии, и по телефону, и через соцсети. А еще народный избранник планирует на этой неделе очередной онлайн-прием посредством выхода в прямой эфир в Instagram - он уже третий за месяц.

- Люди сейчас находятся дома, в самоизоляции, и проводить онлайн-приемы просто необходимо, - уверен он. - Да, привычное изобилие вопросов на тему ЖКХ сменилось консультированием по тем или иным вопросам, связанным с коронавирусом. И я стараюсь сделать так, чтобы каждый на моих страницах в соцсетях нашел ответ на свое обращение.