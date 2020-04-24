«Давайте учиться на опыте предыдущих поколений и не слушать новых паникеров»

Сейчас, как и в праздник Пасхи, храмы недоступны для массовых богослужений с прихожанами. Для многих это трагедия: не прийти в храм на один из главных христианских праздников - это экстраординарная история в жизни православного человека. Многие уверены, что наши благочестивые предки во время эпидемии всегда шли в храмы, совершали молебны и крестные ходы. Благодаря этому эпидемии проходили, люди выздоравливали. Говорим с пресс-секретарем главы Донской митрополии Игорем Петровским о том, как во время эпидемий были организованы богослужения и какой была реакция церкви.

«НЕ ОТ СВОЕГО УМА, А ОТ ОГРОМНОГО ОПЫТА РУССКОЙ ЦЕРКВИ»

- Когда говорят, что всегда в истории во время эпидемий храмы были открыты для массовых богослужений, я бы сказал, что это все-таки определенный фейк, поскольку так было далеко не всегда, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» - Ростов» на 89,8 FM Игорь Павлович. - И церковь в разные времена реагировала по-разному. Сегодня мы знаем о микробиологии - о бактериях, вирусах и микробах - гораздо больше, чем люди несколько веков назад. Но эти заразы существовали и раньше. И тогда страшные эпидемии вызывали у людей мистический страх, это был невидимый и неведомый враг, который косил целые города.

- В прошлом церкви приходилось закрывать двери для массовых посещений людей?

- Возьмем 1092 год, когда в Полоцк пришла чума. В «Повести временных лет» есть описание того, как люди замертво валились на улицах, и никто не убирал их тела. Нестор Летописец описывал, что жители предполагали, что это дело рук бесов, которые днем и ночью на огромных белых конях разъезжали по городу и косили своей страшной косой всех, кого встретят. Автор пишет буквально следующее: и не смели люди выходить из своих домов, но молитва оставалась в храмах. То есть духовенство оставалось в храмах, но совершало молебны без людей. И это 11 век. Древнейшая практика, которой почти тысячу лет!

- К этому церковь призвала наших современников и в нынешних условиях…

- Все верно. Когда патриарх обращался к людям, он сказал: «Говорю не от себя, не от своего ума, а от огромного опыта Русской церкви». Все мы знаем, что 20 век по известным причинам прошел без изучения подлинной истории церкви, отсюда и все эти новые «специалисты», которые наутреждали такое количество фейков, что мы будем расхлебывать их последствия еще долго после самой эпидемии. Подлинная история свидетельствует о том, что не всегда и не везде храмы оставляли открытыми. Более того, нередко было так, что в тех храмах, где проходили массовые богослужения во время эпидемий, катастрофа приобретала еще больший размах.

Для многих это трагедия: не прийти в храм на один из главных христианских праздников.Фото: Виталий ТИМКИВ

«НЕ НАДО ИСКУШАТЬ ГОСПОДА»

- Можете привести пример?

- История чумы в Пскове в 1352 году. Тогда в 14 веке на Русь пришла бубонная чума, которая до этого выкосила почти всю Европу. Люди были в ужасе. Народ падал ежеминутно и в огромном количестве. И тогда в Псков прибыл Василий, архиепископ Новгородский, который был очень популярным в то время человеком, его очень любили. Он возглавил летом большой крестный ход в Пскове. Оно и понятно, наши предки тогда не знали ни о микроорганизмах, ни о чуме. Поэтому они реагировали на это новое заболевание совершенно естественно - обращались к духовному врачеванию. Если бы они знали то, что сегодня знает церковь и люди о мире микроорганизмов, то просто были бы счастливы. А так, к сожалению, эпидемиологическая картина тогда в Пскове только ухудшилась. До зимы дожили только 30 процентов, то есть все остальные погибли.

- Говорят, что тогда у народа было поверье: те, кто дотронется до архиерея, получат исцеление и защиту.

- Они тянули руки к архиепископу Василию, желая исцелиться. В итоге владыка Василий заразился и даже не доехал домой до Новгорода - умер по дороге. А когда его привезли в родной город, с ним стала прощаться местная паства. Началась новая волна заражений. Вот тогда многие прозрели: оказывается, Господь никакую магию не посылает нам взамен мозгов, Он требует от нас и веры, и осторожности во время этих эпидемий, требует слышать голос сердца и разума. Поэтому в церкви тогда появилась популярная затем в народе пословица: на Бога надейся, а сам не плошай. Научившись на горьком опыте, заплатив немалую цену, церковь с тех пор и призывает верующих: «Не надо искушать Господа» - так говорится в священном писании.

- Тогда же новгородско-псковская чума побывала и в других городах…

- Смоленск был практически полностью выкошен. Чума не делала разбора, не давала передыха, умирали и знатные, и бедняки, и пожилые, и молодые, и грешники, и святые. Вот тогда сознание людей и властей немного изменилось в сторону большей трезвости, в том числе и в духовном отношении. Опытно люди познавали всю эту эпидемиологическую историю. Но с тех пор в церковной традиции и ее пастырском опыте начала складываться четкая практика. Поэтому не надо слушать сегодняшних крикунов, орущих «Господь своих спасет, а если нет, то умереть за Господа - это честь». Это дурь и провокация. Надо и эпидемиологические законы соблюдать, и на милость Божью уповать. Одно без другого - глупость.

Перед каждой службой в храмах проводили дезинфекцию.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«КОГДА И ХРАМЫ РАБОТАЮТ, И ЛЮДИ НЕ ГИБНУТ»

- А было уже так, что шли на поводу у крикунов?

- К сожалению, не это только было, но и доводило до ужасных последствий. В Москву в 1770 году пришла чума. Тогда тоже медицины, способной противостоять чуме, не было, поэтому народ привычно хлынул в храмы. К народу вышел архиепископ Московский Амвросий и попросил: не скапливайтесь, побудьте дома, дайте пройти заразе мимо. Он даже приказал убрать Боголюбскую икону Божьей Матери и унести ее в Кремлевский монастырь, так как не мог увещеваниями остановить многочисленных паломников, приходивших к ней. И тогда народ, разогретый «благочестивыми» крикунами, взял Кремль штурмом, разграбив там все, что было, включая храмы и монастырь, а самого архиепископа Амвросия убили со словами «Ты неверующий - Богородицу запер». Тогда в Москве умирало более 1 000 человек в день. Владыка Амвросий это видел, он был прекрасно образован, он лучше своей московской паствы понимал, что происходит. Он просто хотел спасти людей. После убийства московского святителя власть пошла на крайние меры. Бунтовщиков смогли угомонить лишь введенные войска. История свидетельствует о том, что для церкви жизнь людей всегда была в приоритете, тогда как те, кто призывал не слушать ее голоса, обычно не считали жертв, все оправдывали своими горячими «благочестивыми» порывами.

- Были ли примеры, когда церковь помогла остановить распространение заразы?

- Самая страшная эпидемия, на мой взгляд, посетила Москву в 1654 году. Началась катастрофа невероятного масштаба, население поддалось панике, царский двор сбежал из столицы, вся знать и стрельцы (то есть даже армия) ушли оттуда. Людей охватили ужас и отчаяние. И единственный, кто возглавил оборону Москвы от этой эпидемии, был Святейший Патриарх Никон. Он понял, что медицина 17 века бессильна перед ней. Поэтому впервые в Москве ввел карантинные караулы. Он запретил народу разбегаться из города. Патриарх привез в Москву чудотворную Казанскую икону, и были массовые свидетельства исцеления от Иверской иконы, но все это было четко согласовано и организовано со светскими властями, с московским воеводой. И только благодаря таким решительным действиям патриарха и воеводы к 1655 году эпидемия почти полностью утихла в столице.

- Историки говорят, что благодаря жесткой позиции канонизированного в лике святых праведного Федора Ушакова тоже удалось предотвратить одну из эпидемий чумы…

- Это было чуть позже - в 1783 году в Херсонесе. Ушаков принимал участие в ликвидации чумы. Адмирал приехал в Херсонес, когда уже были паника и неразбериха. И тогда он ввел карантин. Вместе с херсонским архиепископом он запретил людям ходить на богослужения, но службы шли силами духовенства. И, надо сказать, все эти методы сыграли положительную роль. Тогда там погибло очень малое количество людей. И архиепископ ходатайствовал перед императрицей о награждении Ушакова орденом Святого Владимира. Это тот самый пример, когда церковь со светской властью грамотно выстраивают работу с населением. Когда это так, то и храмы работают, и люди не гибнут.

- Получается, сегодня история с крикунами повторяется?

- Сейчас, когда мы смотрим на поведение некоторых подстрекателей, то смысл их выступлений тот же, что и в прошлые века. Они кричат, что власти паникуют, а церковное руководство проявляет маловерие. Так же вели себя и их предшественники ровно до тех пор, пока огромные вереницы из гробов не начинали проходить под их окнами. Вот тогда все прозревали, а крикуны куда-то быстренько сбегали. В 21 веке мы имеем колоссальный опыт церковной истории, за который заплачено высокой ценой жизни великих архиереев, священников, монахов и мирян. В церковной истории через ошибки, пробы и прозрения люди приходили к тем мерам, которые предлагает в настоящее время патриарх и церковь. Оставайтесь дома. И давайте учиться на чужих ошибках, а не платить за них своими жизнями.

*При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020».

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