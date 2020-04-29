2020-04-29T17:17:52+03:00
Общество

ОАО «РЖД» проводит аукцион по продаже объекта недвижимого имущества

Аукцион пройдет в электронной форме
Материал предоставлен ОАО «РЖД»
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества.

Предметом аукциона является:

Здание грузового склада № 12 площадью 536,5 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 26-26-12/054/2009-185, расположенное по адресу: станция Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край (далее – Объект недвижимого имущества).

Объект недвижимого имущества расположен на части земельного участка ориентировочной площадью 619,5 кв.м, являющимся частью земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:19 по адресу: Ставропольский край, установлено относительно ориентира Центральная и северо-западная часть города Ставрополя, расположенного в границах участка. Земельный участок принадлежит ОАО «РЖД» на праве аренды. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование – под участком железной дороги на территории г. Ставрополя.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП), сайт ЭТЗП размещен в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе составляет 2 610 000 рублей с учетом НДС. Величина повышения начальной цены продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 140 000 рублей.

Дополнительная информация размещена на официальных сайтах ОАО «РЖД»: www.old-rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.old-property.rzd.ru (раздел «Торги»).

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