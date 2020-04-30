Василий Голубев на майские праздники запретил поездки по справкам для работающих

Во время майских праздников жителям Ростовской области посоветовали соблюдать режим самоизоляции. Губернатор донского региона Василий Голубев во время пресс-конференции с участием представителей штаба по борьбе с COVID-19 сказал о том, что с 1 по 11 мая запрещены поездки по справкам для работающих.

- Исключение предусмотрены для сотрудников правоохранительных органов, больниц, МЧС, организаций непрерывного цикла, магазинов, служб доставки, торговые компании, волонтеров, а также государственные служащие смогут беспрепятственно перемещаться при предъявлении документа с завтрашнего дня, - отметил Василий Голубев.

Количество заболевших коронавирусом продолжает увеличиваться с каждым днем. В Ростовской области уже 943 человека подхватили опасную инфекцию. Только за последние сутки медики выявили еще 79 случаев заражения COVID-19. Врачи не смогли спасти жизнь 6 человек, заболевших коронавирусом.