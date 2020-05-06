2020-05-06T11:20:29+03:00
Коронавирус Covid-19

На Дону от коронавируса скончалась 63-летняя пенсионерка

Это уже двенадцатая смерть от инфекции в регионе
Дадаян Давид
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Женщина страдала и другими заболеваниями. Фото: архив КПЖенщина страдала и другими заболеваниями. Фото: архив КП
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6 мая стало известно, что в Ростовской области от коронавируса скончалась 63-летняя женщина. Она проживала в Обливском районе. Всего от инфекции умерло уже 12 человек в регионе. По данным регионального правительства, 15 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии.

По официальной информации, умершая женщина страдала и другими заболеваниями. Это могло спровоцировать осложнения, вызванные вирусом. У нее диагностировали нарушения в работе эндокринной системы. Кроме этого, она слишком поздно обратилась за медицинский помощью. Врачи делали все необходимое, но спасти пенсионерку не удалось.

Однако не у всех болезнь протекает так агрессивно. Некоторые переносят ее практически бессимптомно. 168 человек уже выздоровели и сейчас чувствуют себя хорошо. Многие из них находятся на строгом карантине.

Власти региона сообщают, что в настоящий момент под медицинским наблюдением пребывают 6882 человека, абсолютное большинство из которых на самоизоляции. За весь период пандемии врачи обследовали больше 23 тысяч жителей Дона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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