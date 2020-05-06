2020-05-06T11:50:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области почти 1,5 тысячи человек болеют коронавирусом

За минувшие сутки врачи выявили еще 81 случая заражения
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 6 мая 2020 года. Фото: ООНКоронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 6 мая 2020 года. Фото: ООН
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6 мая стало известно, что на территории Ростовской области уже 1434 человека больны коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки специалисты выявили еще 81 случай заражения. По данным регионального правительства, 168 человек выздоровели и сейчас чувствую себя хорошо.

Абсолютное большинство новых случаев инфицирования зарегистрировано в Ростове-на-Дону, а именно - 23 человека. На втором месте - Шахты, где обнаружили 11 заболевших. Затем Таганрог - 8 случаев, Батайск - 5 случаев, Волгодонск и Новочеркасск - по 4 случая, а также Зверево - 3 случая.

В районах дела обстоят немного лучше, однако все равно во многих есть новые заболевшие. Больше всего в Мясниковском районе - 5 случаев. На втором месте Тарасовский район - 3 случая, затем Зимовниковский и Кагальницкий - по 2 случая. По одному инфицированному в Аксайском, Азовском, Веселовском, Каменском, Константиновском, Красносулинском, Мартыновском, Матвеево-Курганском и Тацинском районах.

За минувшие 24 часа лабораториями Ростовской области проведено 1773 тестов на наличие инфекции. За все время пандемии врачи сделали свыше 43 тысяч исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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