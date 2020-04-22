Пасмурная погода ожидает ростовчан 22 апреля

Очередной пасмурный и дождливый день ожидает ростовчан. Но температура воздуха будет расти вверх. Радует лишь одно - непогода заставит большинство ростовчан остаться дома, а на улицу выйдут только лишь те, кому это действительно необходимо.

В утренние часы будет довольно прохладно +1...+9, днем столбик термометра поднимется выше и достигнет отметки +12...+13. И вновь похолодает к вечеру +7...+11. По прогнозам синоптиков, с утра погода будет ясной и солнечной, ближе к полудню небо стремительно затянется облаками и пройдет небольшой дождь. После него тучи уже не уйдут и ожидается переменная облачность.

Ветер сегодня сменит два направления: северное и северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 6-13 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать трудности. И видимость также ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 753-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 30 до 80%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Осадки прекратятся только поздним вечером.

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