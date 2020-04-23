2020-04-22T23:17:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 апреля 2020 года: число заболевших приближается к 400

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 апреля 2020 года: в тяжелом состоянии находятся три человека
Виктория Никитина
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В донском регионе еще 52 человека заразились коронавирусомВ донском регионе еще 52 человека заразились коронавирусомФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 апреля 2020 года: выздороветь смогли пока лишь 18 человек.

На данный момент в Ростовской области насчитывается 398 человек, зараженных коронавирусом. По последним данным Роспотребнадзора, было зарегистрировано еще 52 больных. 18 человек из общего количества зараженных смогли выздороветь (в Ростове-на-Дону, Азове, Звереве, Азовском и Семикаракорском районах). На стационарном лечении сейчас находятся 88 человек. В тяжелом состоянии на данный момент находятся 3 пациента. В обсервации содержатся 25 человек.

- Получившие положительные тесты 52 человека проживают в 16 городах и районах области. Больше всего новых больных зарегистрировано в Донецке (17), Шахтах (7), Ростове-на-Дону (6), Куйбышевском (5) и Белокалитвинском (3) районах. По два больных – в Егорлыкском, Кагальницком и Тацинском районах, по одному – в Батайске, Звереве, Новошахтинске, Таганроге, Волгодонском, Красносулинском, Семикаракорском и Тарасовском районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Под наблюдением медиков сейчас 2 898 человек, из них на самоизоляции дома - 2 887. Снято с медицинского учета уже 10 447 человек. За весь период за помощью к врачам обратились 13 345 человек. Всего провели 18,7 тысяч тестов на коронавирус, а за последние сутки - 1 777. Запас тест-систем пока еще достаточный.

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Количество заболевших достигло почти 400 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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