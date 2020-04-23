2020-04-23T07:45:38+03:00
Общество

Теплая и солнечная погода ожидает ростовчан 23 апреля

Атмосферное давление будет слегка пониженным
Виктория Никитина
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В Ростове ожидается солнечная погодаВ Ростове ожидается солнечная погодаФото: "КП" Архив
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После облачности и затяжных дождей в донской столице, наконец, выглянет солнышко. Погода будет стоять теплая и по-настоящему весенняя. Жаль только, что с сегодняшнего дня на улицу можно выйти только со спецпропусками, а по-другому вдохнуть свежий воздух можно лишь на балконе или через открытое окно.

В утренние часы будет довольно тепло +3...+9, днем столбик термометра поднимется выше и достигнет отметки +12...+13. И немного похолодает к вечеру +7...+12. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, будет стоять солнечная погода и осадков не предвидится.

Ветер сегодня сменит два направления: северное и северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 6-12 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не подстерегает никаких опасностей. Видимость в течение дня тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 754-757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 25 до 73%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Осадки прекратятся только поздним вечером.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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