«Помогать людям - жизненный принцип»: Врач Тимур Карнушин присоединился к проекту #мыВместе

Всероссийский проект #мыВместе набирает обороты. Он направлен на поддержку нуждающихся людей в период пандемии коронавируса. А участников народной акции помощи с каждым днем становится все больше. Присоединился к ней и ростовчанин Тимур Карнушин, повседневная работа которого также направлена на помощь людям. Он - врач акушер-гинеколог в Медицинской клинике «Славия», член «Регионального общества акушеров-гинекологов». А сейчас еще и участник предварительного голосования по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления, проводимого Партией «Единая Россия».

- Наша клиника неоднократно проводила лекции и семинары по оказанию первой медицинской помощи для студентов, - рассказал Тимур Евгеньевич. - Они были абсолютно бесплатными, в рамках учебной программы. Так же мы проводили лекции и круглые столы в школах и детских садах нашего города для учеников и их родителей, направленные на воспитание и развитие нашего молодого поколения. Так что для меня помогать людям - это жизненный принцип.

Участников народной акции помощи с каждым днем становится все большеФото: Ольга КУБЫШЕВА

«КАЖДАЯ ПРОСЬБА ДОЛЖНА БЫТЬ УСЛЫШАНА»

Работу по оказанию адресной помощи людям в качестве волонтера в рамках федерального проекта Тимур Карнушин начал на этой неделе. Продукты питания, лекарства, средства первой необходимости он готов привезти всем нуждающимся жителям Советского района, так как участвует в праймеризе в составе Советской территориальной группы № 10.

- Я был очень удивлен, что помощь нужна такому большому количеству людей. И я оперативно подключился к работе, - поделился врач.

Так, просьбы от жителей поступают в волонтерский центр Регионального отделения Партии «Единая Россия» или сразу в местное отделение. Участник праймериза созванивается с обратившимся и узнает, что конкретно нужно человеку.

И Тимур Евгеньевич уже отвез продукты и бытовую химию Марине Евгеньевне, жительнице Советского района. У ее сына, третьеклассника, особенности состояния здоровья. Папа в воспитании не помогает. Сейчас мама с сыном соблюдают режим самоизоляции и лишний раз стараются не выходить на улицу.

Помощь требовалась и другой ростовчанке - Анне Анатольевне. Она медсестра в филиале городской поликлиники №10. А у 14-летнего сына Ярослава ограниченные возможности здоровья. Помогает женщине ее отец, но им сейчас трудно. Просьба все та же - продукты, средства первой необходимости. Волонтер привез все необходимое Анне Анатольевне и ее семье.

- Сейчас много людей, готовых помогать тем, кто оказался в трудной ситуации, - считает доктор. - И это правильно. Каждая просьба должна быть услышана! Ведь в трудные времена нам нужно всем сплотиться и работать командой.

Каждая просьба должна быть услышанаФото: Ольга КУБЫШЕВА

«МОЯ СОВЕСТЬ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОЙТИ МИМО»

От местного отделения «Единой России» Тимур Карнушин узнал и о шестилетнем Тимофее, который живет с мамой на улице Жмайлова. У мальчика поражение центральной нервной системы и ряд сопутствующих заболеваний. Продукты у них есть, а вот жизненно необходимое лекарство сейчас позволить себе не могут. Раньше помогал папа, который не живет с ними, но он потерял работу. Конечно, доктор откликнулся и привез Марии Александровне, маме Тимофея, лекарство.

8-летней девочке Альбине также требовался лекарственный препарат, и он ей был доставлен Тимуром Евгеньевичем.

Кроме того, на горячую линию «Единой России» поступило обращение от Ирины Петровны, у которой 5-летний сын Святослав страдает аутизмом и совсем не разговаривает. Помимо ухода за ребенком, много времени у женщины занимает еще и поддержка пожилых родителей. Ростовчанка приняла с благодарностью продукты и средства первой необходимости.

А еще в период пандемии коронавируса в зону риска заражения инфекцией попадают жители старше 65 лет, поэтому им требуется особое внимание и помощь. И врач уже посетил две семьи из Советского района, передав необходимые продукты и бытовую химию. В их числе одинокая пенсионерка, инвалид II группы Раида Александровна. Женщина также не выходит на улицу и соблюдает режим самоизоляции.

- Каждое обращение, каждая просьба - это реальная проблема может, одного человека, а может, большой семьи, - говорит Тимур Карнушин. - И, если я о ней узнаю, моя совесть не позволяет мне пройти мимо. Я обязательно постараюсь помочь.