Гордума Ростова продолжает работу в условиях пандемии коронавируса

В донской столице состоялось 45-ое заседание депутатов городской Думы под руководством председателя гордумы – главы Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной. Встреча народных избранников из-за антикоронавирусных мер прошла в особом формате - в зале находились только депутаты и докладчики по вопросам повестки. Трансляция мероприятия, в котором также приняли участие глава администрации Ростова Алексей Логвиненко и прокурор города Петр Треглазов, велась в интернете.

СИТУАЦИЯ С ВИРУСОМ НАХОДИТСЯ НА ПОЛНОМ КОНТРОЛЕ

Предваряя обсуждение проектов решений, Алексей Логвиненко сообщил депутатам о мерах, принимаемых для обеспечения защиты ростовчан от опасной инфекции. По его словам, для пациентов с коронавирусом в городе предусмотрено 2 госпиталя на 723 койки: на базе городской больницы №1 им. Семашко и больницы №20. При этом скорая помощь горожанам оказывается 77-ю общепрофильными бригадами медиков.

В зале находились только депутаты и докладчики по вопросам повестки. Фото: rostov-gorod.ru

Градоначальник также отметил, что в связи с введением режима повышенной готовности администрацией донской столицы приняты постановления, направленные на усиленную поддержку социально-незащищенных слоев населения. В частности, уже осуществляются адресные выплаты семьям, имеющим детей от 1,5 до 3 лет. Помимо этого, ведется сбор заявлений от семей, в которых есть дети от 3 до 7 лет.

- В связи с переводом школьников на дистанционный режим обучения принято решение о выдаче продуктовых наборов взамен бесплатного горячего питания. Выдано более 1700 продуктовых наборов малообеспеченным гражданам в возрасте от 65 лет, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. Все коммунальные службы города переведены в усиленный режим работы. В среднем в день обработке подвергается более 380 улиц, 26 мостов и путепроводов, 330 остановочных павильонов. На особом контроле стоят вопросы обработки и дезинфекции общественного транспорта, - рассказал глава администрации Ростова-на-Дону.

Алексей Логвиненко сообщил о мерах, принимаемых для обеспечения защиты ростовчан от коронавируса. Фото: rostov-gorod.ru

Алексей Логвиненко также подчеркнул, что власти донской столицы постоянно мониторят ситуацию с коронавирусом в городе и принимают оперативные меры в зависимости от ее изменения. Главное в текущих условиях — обеспечить безопасность здоровью и жизни граждан, выразил уверенность градоначальник.

НАЛОГОВАЯ «РАЗГРУЗКА» ПОМОЖЕТ ГОРОДСКОМУ БИЗНЕСУ

В ходе заседания депутаты рассмотрели 25 вопросов. Одной из важнейших тем стали меры экономической поддержки наиболее пострадавшим отраслям экономики Ростова-на-Дону в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Народные избранники проголосовали за снижение ставки по единому налогу на вмененный доход с 15% до 7,5% для субъектов малого и среднего предпринимательства. Как сообщила замглавы администрации города по экономике Светлана Камбулова, уменьшение ставки налога для бизнеса позволит обеспечить социальную стабильность и устойчивое развитие экономики в сложный период.

- Депутаты единогласно проголосовали за предложенные меры. Сниженная ставка распространяется на налог для наиболее пострадавших отраслей с 1 января 2020 года. Несомненно, что оказавшиеся под ударом отрасли авиаперевозки и автоперевозки, гостиничного бизнеса, общественного питания и предоставления бытовых услуг населению нуждаются в нашей поддержке, - высказала мнение Светлана Камбулова.

На заседании также утвердили двукратное снижение платежей при участии индивидуальных предпринимателей в патентной системе налогообложения. Поддержали депутаты и отсрочку на уплату аренды за использование муниципальной собственности (за исключением арендной платы за землю) до 1 января 2021 года.

В условиях пандемии опасной инфекции городская Дума Ростова продолжает свою работу. Фото: rostov-gorod.ru

По оценке председателя комиссии гордумы по бюджету Игоря Климова, снижение в два раза ставки по единому налогу на вмененный доход и стоимости патентов, а также отсрочка на уплату арендных платежей смогут благоприятно повлиять на экономическую ситуацию в целом — даже несмотря на недобор в городскую казну.

- Накануне заседания фракция «Единая Россия» выступила с рядом предложений в поддержку малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса у нас на Дону. Эти предложения единогласно поддержали все коллеги-депутаты на состоявшемся заседании Думы. В результате, бюджет города недополучит порядка 100 млн. рублей. Тем не менее, мы твердо настояли на введении таких мер, что не повлияет на выполнение всех взятых социальных обязательств, - резюмировал Игорь Климов.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ЗАДАЧ СОСТАВИЛИ ПЛАН

Также депутаты гордумы обсудили на встрече ход работы по реализации январского послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию страны. Как сообщила Светлана Камбулова, властями донской столицы был разработан подробный план, состоящий из 9 тематических разделов и включающий в себя 68 мероприятий.

В соответствии с планом, на проведение празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из городской казны было выделено 74,7 млн. руб. Дополнительно к памятной дате приняли решение об увеличении размера ежегодной единовременной выплаты и расширен перечень лиц, имеющих право на ее получение.

Кроме того, депутаты гордумы отметили, что с 1 сентября текущего года запланировано обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов в общеобразовательных организациях Ростова-на-Дону, имеющих для этого техническую готовность. Для этих целей будут переоборудованы столовые в ряде учебных учреждений города. В их числе - ростовские школы № 13, 32, 36, 78, 84.

В ходе заседания депутаты гордумы рассмотрели 25 вопросов. Фото: rostov-gorod.ru

Для ликвидации очереди в ясли в детских садах донской столицы к концу 2021 запланировано создание 439 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. В целях повышения рождаемости, снижения материнской и младенческой заболеваемости и смертности управлением здравоохранения Ростова запланировано осуществление мероприятий по консультированию и подготовке супружеских пар к рождению здорового ребенка, а также обеспечение не менее 80% беременных женщин перинатальной диагностикой для раннего выявления врожденных пороков у ребенка.

Осуществляется и поддержка системы здравоохранения. В ее рамках запланированы капитальный ремонт филиала Детской городской поликлиники № 1, оснащение колясочными и автоматическими дверьми детских лечебных учреждений, завершение капремонта неврологического корпуса Центральной городской больницы и другие мероприятия. Обладателями служебных квартир в скором времени станут ростовские врачи, нуждающиеся в предоставлении жилья. Эта мера поможет обеспечить медучреждения Ростова квалифицированными кадрами, уверены депутаты гордумы.

СТРАТЕГИЯ-2035: ЧТО СДЕЛАНО И К ЧЕМУ НАДО СТРЕМИТЬСЯ

Рассмотрели депутаты и вопрос об реализации мероприятий в рамках стратегии социально-экономического развития Ростов на период до 2035 года за 2019 год.

Во время доклада Светлана Камбулова привела данные статистики, говорящие об улучшении основных показателей по здравоохранению в донской столице. Согласно озвученным ею цифрам, смертность населения в трудоспособном возрасте снизилась на 1%; от болезней системы кровообращения ростовчане стали меньше умирать на 5,9%; от злокачественных новообразований – на 18,2%; от туберкулеза – на 34,3%.

- В целях развития социальной сферы выполнен капитальный ремонт 12 медицинских учреждений, приобретено и установлено модульное здание для подстанции скорой медицинской помощи в Первомайском районе, проводится капитальный ремонт неврологического корпуса городской больницы № 1 и установка системы вентиляции в городской больнице № 7, - сообщила замглавы администрации города по экономике.

На заседании наметили будущие мероприятия по развитию донской столицы на срок до 2035 года. Фото: rostov-gorod.ru

Также в Ростове завершается строительство детской поликлиники на улице Профсоюзной. Приобретено здание для размещения филиалов городской поликлиники № 41 и детской больницы №18 в Суворовском микрорайоне. На 2020 год намечен старт работ по реконструкции обсервационного корпуса роддома № 5.

Ростовские депутаты на заседании наметили и будущие мероприятия по динамичному социально-экономическому развитию донской столицы на срок до 2035 года. Среди ключевых приоритетов - обеспечение реализации программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения, предоставление служебного жилья участковым врачам-терапевтам и педиатрам, а также врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи.

Кроме того, депутаты акцентировали внимание на формировании концепции по развитию пассажирского транспорта в Ростове-на-Дону. Прежде всего, в ней идет речь о появлении в городе легкорельсового транспорта (скоростной трамвай), создании мультимодальных транспортно-пересадочных узлов и удобных перехватывающих парковок.