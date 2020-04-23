Валерий Карпин о жизни в самоизоляции: «Не очень-то понимаю, какой сейчас день недели»

Футбольный блогер Сергей Егоров в своем ютуб-канале «Футбольный Биги» пообщался по скайпу с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным, стойко пережидающим пандемические дни в режиме самоизоляции.

Во время беседы наставник донского клуба признался, что с нетерпением ждет возобновления чемпионата России, рассказал, как помогает супруге в уходе за маленькими детьми, а также ответил на вопрос о том, планирует ли он становится еще раз отцом в 70 лет.

«ЗАГАДКА, ОТКУДА БЕРУТСЯ ЭТИ СЛУХИ»

Сергей Егоров поинтересовался у Валерия Карпина, что тот думает про информацию, которая связывает его с вероятным переходом в столичный «Локомотив». Наставник ростовчан ответил, что не понимают природу этих слухов. Более того, тренер прямым текстом заявил, что пока в донском клубе остается президентом Арташес Арутюнянц, он отсюда ни ногой.

- Я не понимаю откуда это берется. У меня на пять лет контракт с «Ростовом», пока Арташес Арутюнянц здесь, я никуда не денусь. Начиная от города и заканчивая клубом, меня все устраивает. Не знаю, что может повлиять на мое решение отсюда уйти, - заявил Валерий Карпин.

Специалист также рассказал, как контролирует команду в период вынужденной паузы в чемпионате России. По его словам, футболисты каждый день присылают ему небольшие отчеты с выполненными заданиями и данные по весу. В свою очередь, Карпин анализирует данные и отправляет «желто-синим» тренировочные программы.

- Нельзя сказать, что это стопроцентный контроль, но он есть. Знаю, что многие практически все выполняют, - отметил тренер.

vgkarpin Тренер рассказал, что отправляет своим игрокам специальные задания для поддержания спортивной формы.

Отвечая на вопрос про лишний вес у игроков, Валерий Карнин сказал, что по лицу или по фигуре определить, есть ли у футболистов лишние килограммы, невозможно. Однако, он уверен, что его подопечные находятся в нормальном состоянии.

- Вы сами лишний вес не набрали? - с иронией спросил собеседника Егоров.

- Нет, даже сбросил, - признался Валерий Георгиевич, - причиной этому недосып.

«СЫГРАНО ТРИ ЧЕТВЕРТИ ЧЕМПИОНАТА, ЛОГИЧНО ЕГО ДОИГРАТЬ»

Содержание беседы не могло миновать главной темы, волнующей сейчас как болельщиков, так и тренеров со спортсменами — когда возобновится российская Премьер-лига?

Как считает Валерий Карпин, чем раньше это произойдет, тем лучше. При он делает оговорку, что сначала, конечно, нужно справиться с пандемией коронавируса.

- Лига сделала заявление о том, что до рестарта чемпионата команды получат три недели на подготовку. Этого достаточно? - обратился к рулевому «Ростова» Егоров.

- Три недели - это тот базовый минимум, после которого можно начинать играть. Но опять же, в каком режиме. Если раз в неделю, то более-менее. Если по две игры в неделю, то трех недель на подготовку мало, будет много травм. Но что делать, я сейчас констатирую факт, что вот так будет. Еще неделя к этим трем точно не помешала бы, но лучше, конечно, пять, - профессионально оценил положение наставник дончан.

Поведал Валерий Карпин и о том, какой из вариантов возобновления чемпионата является для него оптимальным.

- Чем раньше начнем, тем раньше закончим, и получим больший перерыв между двумя чемпионатами. Хотя бы три недели. Но от нас это не зависит, выбирать из календарей смысла нет, важно, когда сможешь начать. 7 июня, как понимаю, уже вряд ли начнем, сейчас говорят про 15 июня, но, думаю, что можем и 15-го не начать. График получится более сжатым, чем чаще игры, тем больше риск травм. Критично сейчас только одно – эпидемия коронавируса. Что касается паузы, то хочется, понятно, большей, но если будет неделя – значит, из такого срока и будем исходить. Сейчас все работают в режиме форс-мажора, выбирать не приходится, - резюмировал Валерий Георгиевич.

vgkarpin "Сидим дома - накидайте хороших сериалов", - попросил фолловеров Валерий Карпин.

Также он откровенно признался, что недоволен остановкой чемпионата. С точки зрения спортивного принципа турнир необходимо доиграть, категорично заявил Карпин.

- С учетом того, что сыграно три четверти чемпионата, доиграть чемпионат — логично. Приемлем ли вариант играть на базах или в одном городе? Если будет принято решение, будем играть в одном городе. Понятно, что мы хотим играть дома, хотим играть раз в неделю, но будет ли это возможно - никто не знает, - посетовал главный тренер ростовской команды.

«ОБЫЧНО, БРЕЮСЬ В ДЕНЬ ИГРЫ — СЕЙЧАС ИГР НЕТ»

Разговор спортивного блогера и тренера касался не только дел футбольных. Сергей Егоров полюбопытствовал, какой образ жизни Карпин ведет на самоизоляции.

Для того, чтобы удовлетворить свой интерес, основатель канала «Футбольный Биги» даже придумал забавный мини-тест из одного вопроса на проверку связи специалиста с реальностью.

- Давайте проведем тест, - лукаво предложил Сергей Егоров собеседнику. - Какой сегодня день недели?

- По-моему, вторник. (это был правильный ответ на момент записи интервью — прим.) Вообще, не очень понимаю, какие сейчас дни недели, просто вчера заказывали домой продукты и вчера был понедельник. Соответственно, сегодня вторник. Заполнил только из-за этого, - несколько смущенно признался Валерий Карпин.

- Есть ли у вас свободное время и как его проводите? - не отставал Сергей Егоров.

- Свободного времени немного. С двумя детьми найти его непросто. Но если оно появляется, смотрю матчи - больше наши игры. Анализирую, просматриваю кандидатов на возможное усиление, - ответил наставник «желто-синих».

vgkarpin Текущий сезон в РПЛ нужно обязательно доиграть, уверен наставник "желто-синих".

Валерий Карпин сообщил, что вместе с семьей тщательно соблюдает режим самоизоляции.

- Но за территорию дома выбираемся, если только в магазин или в клинику, когда надо на медосмотр младшей дочери, после сразу домой. Еду или если что-то требуется из вещей, заказываем, привозят, - рассказал подробности «карантинного быта» тренер.

Не видит он ровным счетом никакой проблемы и в том, что в период вынужденного пребывания дома не спешит сбривать свою быстрорастущую бороду. Домочадцы на повышенную растительность не жалуются, с юмором уточнил Валерий Георгиевич.

- За время самоизоляции стрижки не было. Бреюсь, обычно, в день игры, сейчас игр нет. Бритье - плюс-минус, что дома возможно. Ну а смысл? Детям нравится, щекотно. Да и жене тоже нравится, все нормально, - улыбнулся Карпин.

«БЫТЬ ПАПОЙ, КОГДА СЫНУ 20, А ТЕБЕ 90 — КАК-ТО НЕ АЙС»

Рассказал главный тренер «Ростова» и о том, что большую часть его домашнего времени заполняет забота о маленьких дочерях, поэтому уж чего, а скуки в изоляции он не испытывает.

- Вы хлопотливый отец, много помогаете супруге? - уточнил Сергей Егоров.

- Особенно со старшей, которая - непонятно, почему - тянется больше к папе, а не к маме, - рассмеялся в ответ Валерий Карпин. - Приходится, с радостью, естественно, ею заниматься.

Егоров спросил — не падал ли в обморок специалист, во время приема родов у своей жены? На это тренер ответил, что делает так уже в четвертый раз и это стало для него уже скорее привычным занятием, а не событием, вызывающим неконтролируемую шоковую реакцию.

vgkarpin "Быть папой, когда сыну 20, а тебе 90 как-то не айс", - признался тренер Ростова.

- Это уже четвертые мои роды, поэтому все нормально. С четырьмя дочками был на родах, ничего нового, - невозмутимо отмел подозрения блогера Валерий Карпин.

Не удержался журналист и от вопроса, который в шутливой форме часто пишут в комментариях инстаграма футбольного наставника его волнующиеся подписчики.

- Планируется ли поход за сыном?

- Да. Думаю, что да. Если смогу еще на старости лет. Уже немолодой, - усмехнулся Валерий Георгиевич, - Понятно, что бывают отцы и в 70 лет, но в 70 уже не хотелось бы. Быть папой, когда сыну 20, а тебе 90 – как-то не айс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Валерий Карпин: «Какое обнуление? Это бред сумасшедшего!»

Главный тренер «Ростова» категорически против отмены итогов сезона РПЛ (подробности)

Валерия Карпина рассмешил вопрос журналиста об уходе в «Локомотив»

Тренер явно не собирается бросать «Ростов» на полпути (подробности)

«Чем еще заняться в самоизоляции?»: Валерий Карпин принял роды у своей жены

Главный тренер «Ростова» стал отцом уже в пятый раз. У него снова девочка! (подробности)