2020-04-24T12:35:46+03:00
Общество

«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону»: Новое постановление не списывает старые долги

Однако если задолженность была еще до апреля, то можно воспользоваться акцией компании по списанию пени.
Ольга КУБЫШЕВА
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Вступило в силу Постановление Правительства РФ №424Вступило в силу Постановление Правительства РФ №424Фото: Мария ЛЕНЦ
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В «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» рассказали о том, как повлияет на жителей региона новое Постановление Правительства РФ №424. Оно вступило в силу с апреля текущего года. Согласно ему, компания приостановила начисление пеней на задолженность физических лиц. Однако есть и важный нюанс.

- Если у абонента до апреля 2020 года были долги и начислена пеня, то новое постановление не списывает старые долги, - пояснили специалисты. - Таким образом, обязанность граждан оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохраняется, и задолженность все равно нужно будет погашать.

Однако если долги накопились и начислена пеня до апреля этого года, когда вступило в силу Постановление Правительства РФ №424, для таких абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» проводит еще и акцию по списанию пени. Она действует до конца мая текущего года.

- Участниками могут стать абоненты, которые полностью оплачивают задолженность за газ, - рассказали в ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону». - Только при этом условии абоненту автоматически списывается старая пеня. При этом никаких заявлений писать не надо. Речь о том, что сотрудники газовой компании увидят полное погашение задолженности и автоматически спишут долги.

Правда, акция не касается абонентов, взыскание задолженности по которым производится в судебном порядке.

К слову, оплачивать газ удобно не только в личном кабинете на сайте www.rostovregiongaz.ru, но и в приложении МОЙГАЗ.СМОРОДИНА.ОНЛАЙН. Можно оплатить услугу и при помощи Сбербанка-онлайн, а также вызвав домой сотрудника Почты России с мобильным терминалом по телефону (863) 309-10-90 или по телефону своего почтового отделения.

- Помогите своим родственникам воспользоваться дистанционными услугами оплаты газа, - добавили в компании. - И берегите свое здоровье!

ИСТОЧНИК KP.RU

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