На Дону от коронавируса умерли еще четыре человека

8 мая выяснилось, что в Ростовской области еще 80 человек заразились коронавирусом. Всего на Дону выявлено уже 1594 случая заболевания. По данным регионального правительства, еще четыре человека скончались в результате заражения вирусом.

У всех болезнь протекает по-разному: у некоторых почти бессимптомно, а у других появляются осложнения. В тяжелом состоянии в больницах находятся 15 человек. Всего скончалось 16 пациентов, что на четыре больше, чем в прошлые сутки.

Среди умерших большинство - это жители Ростова-на-Дону. Один из них 81-летний мужчина. У него обнаружили ряд сопутствующих заболеваний. Еще одна пациентка, организм которой не справился с вирусом - 60-летняя женщина из донской столицы. У нее также выявили некоторые заболевания. Кроме этого, она слишком поздно обратилась за медицинской помощью, что и могло спровоцировать смерть.

Еще двое умерших - это 47-летний мужчина из Азовского района и 69-летняя ростовчанка. У обоих были сопутствующие заболевания, что могло вызвать осложнения в ходе развития вируса в организме.