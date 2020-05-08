2020-05-08T12:19:23+03:00
Коронавирус Covid-19

На Дону большинство новых заболевших COVID-19 - люди среднего возраста

За последние сутки врачи выявили еще 80 случаев заражения
Дадаян Давид
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Коронавирус в Ростове, новости на 8 мая 2020 года.Коронавирус в Ростове, новости на 8 мая 2020 года.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За последние сутки в Ростовской области врачи выявили еще 80 случаев инфицирования коронавирусом. Большинство из них - это люди среднего возраста. Всего в регионе зарегистрировали уже 1594 случаев заражения.

По данным донского правительства, 36,3% от новых случаев приходится на людей от 46 до 65 лет. На втором месте с 31% - молодые жители от 18 до 45 лет. За ними - 13,7% - это пенсионеры до 79 лет. Детей среди новых случаев заражения только 18,7%.

Абсолютное большинство новых случаев приходится на жителей донской столицы - 17 человек. Затем Мартыновский район, где 8 мая выявили еще 12 заболевших и в городе Каменске-Шахтинском - 8 инфицированных.

Вместе с тем растет число выздоровевших. Их уже 262 человека. Многие из них находятся на строгом карантине. По медицинский наблюдением на данный момент пребывают почти семь тысяч человек. За весь период пандемии врачи обследовали больше 24 тысяч донских жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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