День Победы в Ростове-на-Дону 2020: смотрите трансляции на нашем сайте

День Победы в Ростове-на-Дону 2020: приближается празднование одной из самых торжественных и важных дат в истории нашей страны - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В донской столице, как и в других регионах России, масштабные мероприятия пройдут после окончания самоизоляции. 9 мая на сайте ростовской "Комсомолки" читатели смогут увидеть прямые трансляции.

Захватывающее авиашоу стартует в 10:00. Над донской столицей пролетят военные вертолеты. Они покажут сложные фигуры высшего пилотажа и окрасят небо в яркие краски. На месте событий будут работать корреспонденты "Комсомолки". Видео вы сможете увидеть на нашем сайте, а также в социальных сетях.

В День Победы в Ростове состоится акция "Поем всем двором". Горожане исполнят любые песни военных лет из открытых окон или на балконах в субботу, 9 мая, в 11:00. Так, на Космонавтов, 8/4 будут петь «Катюшу», а на Ворошиловском, 34 - «Синий платочек». Видео появятся на нашем сайте и в интернете с хэштегом #поемдвором.

Традиционная акция "Бессмертный полк" в этом году впервые пройдет в формате онлайн. Она начнется в 11:00. Всем желающим поучаствовать перелагают подать заявку на федеральном портале.

Жители Ростова могут поучаствовать в акции "Окно Победы". Горожанам прелагают исполнить песни «День Победы» из окон квартир и домов. Проект стартует в 12:00. Фото и видео акции появятся в Интернете с хэштегом #ОкноПобеды. В течение всего дня в сети будут появляться видеотрансляции отрывков литературных произведений о войне в исполнении известных жителей региона.

Ростовчане смогут увидеть онлайн-концерт «Великой Победе - 75!». Его проведет «Городской дом творчества». Выступят любимые многими горожанами творческие коллективы. Трансляция начнется в 16:00

Организаторы акции "Бессмертный полк" предлагают в память о павших войнах, а также все тех, кто погиб во время ВОВ, выйти 9 мая после Всероссийской минуты молчания в 19:00 на балконы с портретами своих ветеранов и исполнить всенародно любимую песню «День Победы»!

Завершающей станет акция "Фонарики Победы". Жители города могут подойти к окнам, зажечь «фонарики» и вспомнить всех, кто защищал нашу Родину, почувствовать единение, находясь дома.

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