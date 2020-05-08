Концерты с доставкой на дом: в Ростове организовали музыкальные поздравления для ветеранов ВОВ

В преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне ростовские власти организовали индивидуальные концерты для ветеранов. В сегодняшних условиях, когда действует режим самоизоляции, проявлять внимание к героям нужно с особой оригинальностью. Было решено доставить праздник прямо под окна участников войны. Об этом рассказала руководитель пресс-службы городской администрации Мария Петрова.

Первый мини-концерт прошел у дома ветерана Монаховой Анастасии Семеновны. Под окнами фронтовика выстроились артисты народного самодеятельного эстрадного вокального ансамбля "Успех". Вместе с ним выступить перед фронтовиком прибыли участники ансамбля песни и пляски ЮВО. За их выступлением Анастасия Монахова наблюдала из своего окна. Ребята исполнили песни военных лет, такие как "Катюша", "День Победы" и показали творческую программу.

Анастасия Монахова на фронте выполняла много важных задач. В 1943 сразу после того, как получила права на управление грузовиком, была направлена на передовую в город Мелитополь. Там она охраняла пленных фашистов, а после принимала участие в освобождении Польши и Германии. Женщина имеет большое количество военных наград.

Следующим поздравления принимал ветеран Хачадуров Карп Савельевич. Он был призван в армию в юные 17 лет. В 1943 после "учебки" попал на передовую в Псковскую область. Стал автоматчиком в штурмовой группе. За героизм, проявленный в боях в Карелии, награжден медалью «За отвагу».

Праздничной программой порадовали и участника боевых действий Арчакова Николая Трофимовича. В составе 268 авиационного полка он освобождал города Украины и Словении. Оказывал поддержку наступлению сухопутных войск, уничтожал скопление живой силы врага.

Не остался без внимания и ветеран Ладыченко Павел Николаевич, который с 1941 по 9 мая 1945 годов служил в четвертом гвардейском Кубанском казачьем кавалерийском корпусе. Воевал на втором, третьем, четвертом Украинском и втором Белорусском фронтах. Дошел до Европы. День Победы встретил в Чехии. Имеет большое количество различных наград, среди которых Орденом Отечественной войны II и многие другие.

Всем участникам боевых действий пожелали крепкого здоровья, хорошего настроения и неиссякаемого оптимизма. Фронтовики поблагодарили артистов за душевную концертную программу.

- Несмотря на действующий режим самоизоляции, мы не могли оставить наших ветеранов без внимания, - отметил глава Администрации города Алексей Логвиненко. - Порадовать фронтовиков важно и в сложившихся условиях.