2020-04-24T00:26:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Зарплата от 100 тысяч рублей: в «инфекционки» Ростова срочно требуются врачи

О нехватке медиков всех специальностей заявили в администрации города
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Власти Ростова-на-Дону рассказали о нехватке специалистов разных специальностей в инфекционных госпиталях донской столицы.Власти Ростова-на-Дону рассказали о нехватке специалистов разных специальностей в инфекционных госпиталях донской столицы.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Власти донской столицы рассказали о дефиците врачей самых разных специальностей в городских инфекционных госпиталях, а также сообщили о готовящемся расширении медперсонала «инфекционок», развернутых на базе городской больницы №1 им Н.А. Семашко и городской больницы №20.

Как отметил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, сейчас врачи находятся на передовой борьбы с COVID-19 и испытывают огромную ежедневную нагрузку.

- Они столкнулись с новым заболеванием, с новыми сложностями. Сутки напролет ради спасения жизней других они рискуют своими. Потому сегодня как никогда донская столица нуждается в привлечении дополнительных кадров, - подчеркнул градоначальник.

Согласно сообщению управления здравоохранения донской столицы, для работы в инфекционных госпиталях срочно требуются врачи абсолютно всех специальностей. Кроме того, на работу также приглашают младший медперсонал и медицинских сестер.

Рассказали в горадминистрации и о размерах зарплат, которые готовы платить медикам. Так, по данным пресс-службы мэрии Ростова, оклады врачей будут составлять от 100 000 рублей, медсестер – от 60 000 рублей, а младшего медперсонала - от 35 000 рублей.

Заинтересовавшиеся предложением специалисты могут обратиться за уточнением информации по телефонным номерам 8 (863) 2-85-54-43 и 2-85-54-42.

Напомним, что всего в донской столице на данный момент зафиксировано 135 случаев заболевания COVID-19, из них 11 человек уже успешно излечились от опасного вируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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