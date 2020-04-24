Потепление до +18: какая погода ждет ростовчан 24 апреля

Резкое потепление и солнечная погода так и будут манить ростовчан, находящихся на самоизоляции выйти из дому и отправиться на затяжную прогулку. Долгожданное тепло принесет южный ветер. Главное, помните, что впустить весну в квартиру и свою душу можно, и выйдя на балкон, и даже просто открыв окно.

В утренние часы будет уже ощутимо тепло +5...+14, днем столбик термометра достигнет отметки +18. И слегка похолодает к вечеру +11...+14. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается солнечная и ясная погода. Вероятность выпадения осадков отсутствует.

Ветер сегодня сменит два направления: западное и юго-западное. Скорость его порывами будет достигать 6-14 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать также не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 752-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 25 до 86%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Температура воздуха поднимется до +13 градусов.

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