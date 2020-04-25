Политика максимальной прозрачности: первый год градоначальника Алексея Логвиненко

Стабильное социально-экономическое развитие, разумное городское благоустройство и особое внимание к менеджменту ответственных лиц – три главных компонента, на которые постоянно опирается в своей работе глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко. 23 апреля исполнился ровно один год, как он стал у руля города.

Прошлой весной его назначили исполняющим обязанности градоначальника. Энергичной деятельностью с первых же дней он убедительно доказал, что ответственный пост ему по плечу. «Испытательный срок» получился длинным – лишь в ноябре 2019 года городская Дума официально утвердила Алексея Логвиненко в должности главы горадминистрации. За эти месяцы активный руководитель значительно укрепил свои позиции, поэтому решение депутатов внутренне поддержали многие люди, следящие за работой городских властей.

В свою очередь, «визитными карточками» решительного управленца моментально стали политика максимальной прозрачности, которую сити-менеджер декларировал в отношении себя и своих подчиненных, желание разобраться до мелочей в самых запутанных ситуациях и процессах, происходящих в Ростове-на-Дону, а также аргументированная критика неисполнительных чиновников, пронизывающая практически каждое рабочее мероприятие, проводимое под руководством требовательного начальника.

Пресс-службу администрации Ростова-на-Дону недавно возглавила экс-тележурналистка Мария Петрова. Фото: rostov-gorod.ru

В годовщину пребывания на посту Алексей Валентинович дал интервью, где рассказал, как живет донская столица сейчас, и обозначил точки роста на ближайшие несколько лет.

«НАША ЗАДАЧА – ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ»

Чего лукавить – тема номер один в Ростове, России и мире известная каждому. Борьба с коронавирусной инфекцией стала главной задачей властей разных уровней. Алексей Логвиненко рассказал, что делается в донской столице в режиме самоизоляции.

По его словам, большинство жителей относятся с пониманием к введенным ограничительным мерам. При этом, многим требуется дополнительная поддержка, над которой идет постоянная работа.

Напомним, что режим самоизоляции ввели в Ростовской области еще в конце марта. Это была необходимая мера, чтобы не допустить вспышки инфекции в регионе и его столице.

Как отметил Алексей Валентинович, те люди, которые остаются дома, находятся в разном финансовом положении – и властям это нужно понимать для адекватных решений.

- У кого-то имеется постоянный стабильный доход и накопления, а у других людей могут возникать сложности. Наша задача этим людям помочь, создать условия для нахождения на самоизоляции, обеспечить всем необходимым для этого. Особенно это касается пожилого населения и многодетных семей, - рассказал Алексей Логвиненко.

Отдельное внимание глава городской администрации обратил на работу по информированию жителей донской столицы в это непростое время. Очень важно было объяснить гражданам, в чем они ограничены, что им можно делать, а что нет. Для работающих ростовчан власти организовали выдачу специальных разрешений, с помощью которых они могут свободно перемещаться по трудовым обязанностям.

Алексей Логвиненко обратил на работу по информированию жителей донской столицы в это непростое время. Фото: rostov-gorod.ru

- Были проблемы и вопросы в первый день выдачи разрешений на работу нового образца, но в итоге все, кто имел на это право, разрешения получил. Правительством региона организована масштабная разъяснительная работа, которая имеет положительные результаты. Той «информационной паники», которую мы наблюдали в самом начале, нет, - подчеркнул глава ростовской администрации.

«ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ»

Несмотря на пандемию коронавируса, городские власти продолжат расселять людей из аварийных домов, заниматься благоустройством и решать вопросы в сфере ЖКХ.

Глава администрации Ростова рассказал о сферах работы властей, по которым не будут приостановлены деятельность в период пандемии коронавируса и самоизоляции граждан.

- Действительно, сегодняшние условия диктуют новые правила, в которых приходиться экономить, однако, они не повлияют на задачи, требующие особого внимания. Расходы на поддержку граждан в это непростое время снижают доходную часть бюджета. В связи с этим, городская казна пополнится в меньшем объеме, чем раньше, - рассказал Алексей Валентинович, - Пока мы прогнозируем, что бюджет Ростова-на-Дону в 2020 году потеряет около 2 млрд рублей. Есть ряд проектов, которые, скорее всего, будут приостановлены в связи со сложившейся ситуацией, что-то мы будем вынуждены снять с торгов, где-то отодвинуть сроки, но основные задачи будут обязательно выполнены.

В их числе - осуществление национальных проектов, работа в сфере ЖКХ и расселении людей из аварийного жилья. Это приоритетные цели, которые не будут поставлены на паузу ни при каких обстоятельствах. Кроме того, продолжатся мероприятия по благоустройству города, поскольку заключенные контракты не подлежат пересмотру.

«МЫ ДОЛЖНЫ УЙТИ ОТ ПОНЯТИЯ БИЗНЕСА «ПО-РОСТОВСКИ»

Также Алексей Логвиненко сообщил, что городские власти разработали совершенно новую систему по застройке исторической части города. Она позволит более грамотного подходить к этому вопросу. С помощью новых правил, которые сейчас находятся на федеральном согласовании, появится возможность развивать бизнес среду, привлекать новых инвесторов и при этом не нарушать первозданный облик донской столицы.

Градоначальник напомнил, что на сегодняшний день в Ростове введен строгий запрет на строительство высотных домов на донской набережной. Сейчас городские власти работают над корректировкой правовых норм, чтобы там могли располагаться только коммерческая недвижимость (кафе, рестораны, гостиницы), а также культурные объекты.

По действующим нормативам, сейчас в исторической части города нельзя ничего строить и реконструировать, потому что буквально на каждом шагу имеется памятник или объект культурного наследия. К сожалению, это тормозит развитие Ростова. В результате, старый фонд разрушается, а вместо него ничего возвести нельзя. Для этого и была разработана новая схема, которая предполагает более грамотный подход в решении этого вопроса.

Социально-экономическое развитие, городское благоустройство и внимание к менеджменту чиновников – три главных компонента работы Алексея Логвиненко. Фото: rostov-gorod.ru

- Новая система по застройке исторической части города предполагает разделение всех старых зданий на две категории. Первая - это объекты культурного наследия, такой дом может быть воссоздан исключительно в том виде, в котором он был изначально. А вторая - это здания, которые не относятся к памятникам. Их можно будет сносить, но на их месте строить только дома в похожем историческом стиле с ограниченной этажностью, - объяснил сити-менеджер.

Кроме этого, утверждаются границы исторической части Ростова-на-Дону, где нельзя будет строить многоквартирные жилые дома. Это «квадрат» в пределах Нахичевани, а также улиц Красноармейской, Сиверса и Береговой. Здесь будут действовать ограничения по высоте зданий. Чем ближе к объектам культурного наследия - тем меньше этажность.

- Инвесторы уже заинтересовались таким подходам к работе и соответствующими перспективами. Если Минкульт утвердит предложенную схему, то в следующем году мы сможем приступить к строительным работам по ряду объектов, - пояснил Алексей Логвиненко. - Главное - мы должны уйти от такого понятия, как «бизнес по-ростовски». Что это такое на практике? Когда берется земельный участок, на котором строится непонятное, страшное, прямоугольное здание, на вывеске которого пишется «Торговый центр». Такого быть не должно совершенно точно, - выразил убеждение градоначальник.

МНОГОУРОВНЕВЫЕ ПАРКОВКИ И ПРОДЛЕНИЕ НАБЕРЕЖНОЙ

Алексей Логвиненко поделился планам, которые поставила перед собой городская власть в решении злободневных проблем. Прежде всего, речь идет об организации новых парковок и продлении набережной вдоль реки Дон, о чем было сказано немало.

Алексей Валентинович признался, что строить большие паркинги в центре донской столицы элементарно негде. Однако, перспективное решение все-таки есть.

- Мы сегодня прорабатываем с инвесторами вопрос строительства карусельных парковок. Но их появление также возможно только после одобрения министерством культуры РФ предложенной нами схемы по уменьшению санитарных зон вокруг объектов культурного наследия и сносу аварийных зданий, - рассказал глава ростовской администрации.

Многих горожан также волнует вопрос о том, когда же продлят набережную и сделают ее еще более удобной для жителей. Это очень актуальная тема, так как приближается лето - пора, когда сотни людей проводят свободное время у реки и наслаждаются донскими видами. Проект уже стартовал. Он подразумевает создание пешеходной зоны на Театральном спуске.

- Мы уже провели конкурсную процедуру, определили проектировщиков и уже делаем проект планировки, который должны завершить работу до конца 2020 года, - отметил Алексей Логвиненко.

Он также добавил, что ширина пешеходной зоны будет 60 метров - места хватит всем. Кроме этого, тот перепад в высоте, а именно 40 метров, который окажется в реконструируемой зоне, будет использован под строительство многоуровневой бесплатной парковки, где люди смогут оставлять свои автомобили. На ее крыше расположится смотровая площадка, куда можно будет подняться на лифте.

Информационное взаимодействие между властью, СМИ и ростовчанами может строиться только на открытом честном диалоге, уверен Алексей Логвиненко. Фото: rostov-gorod.ru

- Также нужно связать правый и левый берега Дона. И это тоже отражено в проекте, который находится в работе: у нас должна появиться канатная дорога с небольшими вагончиками, что позволит быстро перемещаться с одного берега на другой, - поделился намерениями градоначальник.

«СЕГОДНЯ МЫ МАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТЫ ДЛЯ ГОРОЖАН И ПРЕССЫ»

Отмечая важность непрерывной связи жителей города и властей Алексей Логвиненко подчеркнул, что важную роль в этом диалоге играют средства массовой информации. Они выступают в качестве посредника, тем самым помогая властям города чутко реагировать на возникающие запросы граждан и быстро исправлять такие проблемные ситуации.

- Мы получаем много критических публикаций в СМИ, комментариев в соцсетях и стараемся оперативно реагировать на критику. Благодаря прессе мы узнаем о просчетах, недоделках или бездействии некоторых сотрудников администрации. Нам очень важно, чтобы ростовчане знали, что мы делаем и для чего, чтобы горожане воочию видели нашу работу. И в этом нам очень помогают средства массовой информации. Я убежден, что в большинстве своем СМИ сегодня работают качественно. Однако всегда напоминаю журналистам о том, что если есть у них какие-то сомнения в правдивости информации, которую они хотят опубликовать, то ее лучше уточнить, - считает градоначальник.

Надежную коммуникацию с властями города работники многочисленных изданий осуществляют через пресс-службу ростовской мэрии. С недавних пор управление по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации донской столицы возглавляет новый руководитель – Мария Петрова – которая до этого строила успешную карьеру в телерадиокомпании и прекрасно знакома с журналистским трудом.

- Сегодня мы максимально открыты для средств массовой информации, а благодаря им - и для горожан. Для нас совершенно очевидно, что информационное взаимодействие между властью, СМИ и ростовчанами может строиться только на открытом честном диалоге. Уверен, что в последнее время оно стало еще продуктивнее, - заявил Алексей Логвиненко.

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«Комсомольская Правда – Ростов» присоединяется к словам главы администрации Ростова-на-Дону и призывает своих читателей активно делиться с нашей редакцией своими жизненными проблемами и трудностями, в решении которых могут помочь власти города.

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