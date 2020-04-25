Донские власти снизили налоги для пострадавшего от пандемии бизнеса

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли новые поправки по снижению налогов для бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Законы утвердили на заседании регионального парламента.

Как отметил председатель Заксобрания Дона Александр Ищенко, в апреле полностью поменялась повестка и механизмы работы органов власти в Ростовской области.

- Сейчас вся деятельность органов власти, обсуждения законотворческих решений - все сконцентрировано вокруг двух принципиальных вещей: мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, а также поддержки людей и отраслей экономики. Важнее этого ничего нет. Сегодня мы радикальным образом меняем налоговые платежи для предпринимателей, - подчеркнул спикер донского парламента.

По его словам, в центре внимания депутатов Законодательного собрания и правительства региона оказалось малое и среднее предпринимательство в Ростовской области.

- Существенно сокращены ставки на имущественный налог для представителей тех сфер, которые сейчас наиболее нуждаются в поддержке. Также предусмотрена упрощенная система налогообложения для малого бизнеса, — добавил Александр Ищенко.

Согласно принятым парламентариями поправкам, для собственников торговых центров и помещений в них, сдающих имущество в аренду, была вдвое снижена ставка налога на имущество организаций – с 2,2 % до 1,1 %.

Также до 1,1 % уменьшена ставка налога на имущество для предприятий, которые производят тепличную овощную продукцию. Такая же льгота отныне распространяется и на владельцев гостиниц – для них ставка налога аналогичным образом снижается до 1,1%.

- Еще одна мера, о которой нас отдельно просило региональное бизнес-сообщество, касается снижения ставки налога по упрощенной системе налогообложения для наиболее пострадавших отраслей, - рассказала региональный министр финансов Лилия Федотова.

В соответствии с этим, снижена ставка налога по упрощенной системе налогообложения для пострадавших отраслей - с 6 % до 1 %. Также до 5 % уменьшается ставка налога по системе «доходы минус расходы». Для работающих на патентной системе бизнесменов вдвое снизится показатель потенциально возможного к получению дохода (ранее - 10 %).

Лилия Федотова напомнила, что принятые законы – это уже не первые шаги областных властей, направленные на облегчение налоговой нагрузки на местный бизнес. В начале апреля губернатор утвердил план первоочередных мероприятий по поддержке экономики.

Период действия введенных парламентом льгот рассчитан с 1 января по 31 декабря 2020 года. Объем средств поддержки по предварительным расчетам составит 1,1 млрд рублей.

- Но это не окончательный расчет. По нашим оценкам, за счет предоставления этих льгот доходы бюджета сократятся существенно больше. Областные органы власти идут на это осознанно, потому что понимают – сейчас нужно помочь тем отраслям, которые в большей степени пострадали от ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Мы сегодня обсуждаем разные решения. В ближайшее время губернатор области и региональное правительство сформулируют дополнительные меры в зависимости от развития ситуации, - пояснил председатель Заксобрания.