В парламенте Дона приняли решение о перераспределении средств бюджета

Донские депутаты проголосовали за перераспределение бюджетных средств Ростовской области на очередном заседании Законодательного собрания. Изменения были внесены в закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Согласно принятым поправкам, в расходной части областного бюджета были перераспределены 6,7 млрд рублей. В частности, корректировке подверглись средства, ранее выделенные на выполнение государственных контрактов. По форс-мажорным причинам, связанным с пандемией коронавирусной инфекции, сейчас часть этих госконтрактов не может быть исполнена в полном объеме в установленные сроки.

Перераспределенные средства, вместе с федеральным финансированием, будут направлены на решение новых социальных задач, которые необходимы в сложившейся непростой ситуации. Об этом рассказал спикер донского парламента Александр Ищенко.

- Поправками увеличиваются расходы на реализацию послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию и создание резерва на финансирование мероприятий, связанных с предотвращением ухудшения экономической ситуации и устранением последствий коронавирусной инфекции. Также дополнительные средства предназначены для защиты жизни и здоровья населения области, - отметил председатель Заксобрания.

Он уточнил, что за счет средств федерального и областного бюджета около 5 млрд рублей выделяется на финансирование выплат семьям с детьми от трех до семи лет. Благодаря поддержке федерального бюджета более 1 млрд рублей также пойдет на развитие медицинских учреждений в той сфере, которая касается создания новых койко-мест инфекционного профиля и закупки аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Выделяются дополнительные средства и для донских медиков - чтобы они своевременно получили повышенные выплаты за лечение людей, больных коронавирусной инфекцией.

С учетом внесенных на заседании парламента поправок, доходы и расходы бюджета области на 2020 год составят 198 млрд рублей и 215 млрд рублей соответственно.

Как пояснила заместитель губернатора – региональный министр финансов Лилия Федотова, представляя проект закона, корректировки в расходной части бюджета не повлияют на исполнение властями ранее принятых обязательств перед жителями Дона.

- Заработная плата, социальная поддержка жителей Ростовской области, реализация региональных проектов для достижения национальных целей, все вопросы, которые касаются жизни и здоровья наших граждан – все осталось в бюджете, - заверила глава донского Минфина. – Кроме того, перед нами стоит принципиальная задача по формированию специального резерва расходов на мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории Ростовской области. В качестве первого шага предлагается создать такой резерв в объеме 1,5 млрд рублей.

Дополнительные средства выделяются и для поддержки педагогов – 560 млн рублей. По словам Александра Ищенко, эти средства будут использованы уже в новом учебном году.

– Это говорит о том, что в поле зрения губернатора, Законодательного собрания остаются вопросы социального развития на перспективу - конечно, в рамках тех возможностей, которые сегодня существуют, – подчеркнул председатель Заксобрания донского региона.