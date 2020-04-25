Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу с подозрением на сердечный приступ
Сегодня, 25 апреля, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская почувствовала резкое недомогание. Это произошло после того, как она выступила с докладом по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Министра на скорой помощи доставили в областную клиническую больницу на Западном.
- Татьяна Юрьевна попала в больницу с сердечным приступом, у нее была ярко выраженная стенокардия. Были выполнены необходимые обследования и назначено лечение. В настоящее время ее состояние стабильное, она находится в реанимации, — рассказал главврач Вячеслав Коробка изданию don24.ru.
Редакция «Комсомольской правды» желает скорейшего выздоровления Татьяне Юрьевне.
ИСТОЧНИК KP.RU