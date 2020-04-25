2020-04-25T21:14:56+03:00
Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу с подозрением на сердечный приступ

В настоящее время она находится в реанимации
Поделиться:
Татьяна Быковская попала в больницу. Фото: официальный аккаунт в "Инстаграм"Татьяна Быковская попала в больницу. Фото: официальный аккаунт в "Инстаграм"
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 апреля, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская почувствовала резкое недомогание. Это произошло после того, как она выступила с докладом по ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Министра на скорой помощи доставили в областную клиническую больницу на Западном.

- Татьяна Юрьевна попала в больницу с сердечным приступом, у нее была ярко выраженная стенокардия. Были выполнены необходимые обследования и назначено лечение. В настоящее время ее состояние стабильное, она находится в реанимации, — рассказал главврач Вячеслав Коробка изданию don24.ru.

Редакция «Комсомольской правды» желает скорейшего выздоровления Татьяне Юрьевне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростове-на-Дону иномарка столкнулась с другой машиной, а после протаранила столб
В Ростове-на-Дону завершился «месячник чистоты»
В Ростовской области все чаще коронавирусом заражаются на рабочих местах
Крыло Перинатального центра закрыли на карантин после того, как женщина с коронавирусом родила ребенка
В Ростове-на-Дону ревнивая жена испортила «Лексус» соперницы
Медсестры из ЦГБ подверглись критике за селфи в защитных костюмах
«Выносил мусор и вдруг увидел…»: ростовчанин испытал шок, выбрасывая бытовые отходы
Нужна помощь: на Дону пропал 83-летний пенсионер
В Ростове-на-Дону действие проездных продлят на месяц
Ростовчанка пожаловалась на огромные очереди в областной больнице
Пошел на кражу ради еды: в ростовском супермаркете заметили воришку колбасы
В Ростовской области врачам категорически не хватает медицинских масок и перчаток
Вернувшиеся из Москвы казаки Всевеликого войска Донского помещены на самоизоляцию