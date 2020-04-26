Погода в Ростове-на-Дону с 27 апреля по 3 мая: рассказываем, какой будет следующая неделя

Рабочая неделя в Ростове-на-Дону порадует ростовчан теплом.

Так, в понедельник, 27 апреля, утром облачно с прояснениями. Температура воздуха +13. Днем столбик термометра поднимется до 15, а вечером опустится до 14 градусов.

Во вторник, 28 апреля, будет малооблачно. Утром +14, днем +17, вечером +16 градусов.

В среду, 29 апреля, облачно с прояснениями, без осадков. Утром +16, днем +21, вечером +19 градусов.

В четверг, 30 апреля, также малооблачно. Утром +18, днем +26 градусов, вечером +24.

В пятницу, 1 мая, утром +19, днем +24, вечером +23. Без осадков.

В субботу, 2 мая, весь день пасмурно, но осадков не ожидается. Утром +19 градусов, днем +26, вечером +16.

Воскресенье, 3 мая, также выдастся пасмурным. Утром +19 градусов, днем +24, вечером +22.