Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 апреля 2020 года: Количество заболевших в Ростовской области достигло почти 700 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 апреля 2020 года: количество заразившихся covid-19 продолжает расти. За сутки опасным вирусом заразились еще 65 человек. Таким образом, от коронавиурса сейчас лечатся 649 человек.

40 человек выздоровели, один скончался. Умершему было всего 34 года. Он приехал в Ростов из Китая, чтобы спастись от заражения. Но, увы, планам не суждено было сбыться.

- На стационарном лечении находятся 125 человек. В тяжелом состоянии пять пациентов. В обсервации – 34 человека Получившие положительные тесты за последние сутки проживают в 19 городах и районах Ростовской области, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Новые больные зарегистрированы в городах: Ростов-на-Дону (24), Батайск (3), Зверево (2), Новошахтинск (1), Новочеркасск (3), Шахты (5), а также в Азовском районе (4), Аксайском (1), Белокалитвинский (1), Верхнедонской (1), Веселовский (1), Заветинский (9), Зерноградский (1), Куйбышевский (1), Миллеровский (1), Мясниковский (2), Ремонтненский (1),Семикаракорский (1), Чертковский (3).

Всего проведено 26,025 тысяч тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки – 1 983.

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