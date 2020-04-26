2020-04-26T12:31:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 апреля 2020 года: Количество заболевших в Ростовской области достигло почти 700 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 апреля 2020 года: рассказываем, сколько человек заболело
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Врачи трудятся на износ в условиях пандемии. Фото: правительство Ростовской областиВрачи трудятся на износ в условиях пандемии. Фото: правительство Ростовской области
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 апреля 2020 года: количество заразившихся covid-19 продолжает расти. За сутки опасным вирусом заразились еще 65 человек. Таким образом, от коронавиурса сейчас лечатся 649 человек.

40 человек выздоровели, один скончался. Умершему было всего 34 года. Он приехал в Ростов из Китая, чтобы спастись от заражения. Но, увы, планам не суждено было сбыться.

- На стационарном лечении находятся 125 человек. В тяжелом состоянии пять пациентов. В обсервации – 34 человека Получившие положительные тесты за последние сутки проживают в 19 городах и районах Ростовской области, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Новые больные зарегистрированы в городах: Ростов-на-Дону (24), Батайск (3), Зверево (2), Новошахтинск (1), Новочеркасск (3), Шахты (5), а также в Азовском районе (4), Аксайском (1), Белокалитвинский (1), Верхнедонской (1), Веселовский (1), Заветинский (9), Зерноградский (1), Куйбышевский (1), Миллеровский (1), Мясниковский (2), Ремонтненский (1),Семикаракорский (1), Чертковский (3).

Всего проведено 26,025 тысяч тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки – 1 983.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростовской области сохраняется тенденция роста заболеваемости коронавирусом

Об этом заявил главный санитарный врач донского региона

Сегодня, 25 апреля, в Ростове-на-Дону прошло заседание регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области. Во время мероприятия главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев озвучил, какова ситуация на сегодняшний день (подробнее).

В Ростовской области все чаще коронавирусом заражаются на рабочих местах

На пяти предприятиях за несколько дней сотрудники заболели covid-19

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев сегодня, 25 апреля, на заседании оперативного штаба заявил, что за три дня на пяти донских предприятиях выявлены случаи заражения коронавирусом (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 26 апреля 2020: 6361 человек заразился за сутки
Лидеры антирейтинга по числу зараженных: Москва, Московская и Нижегородская областиОперштаб опубликовал данные про новые случаи заражения коронавирусом в России на 26 апреля 2020 года
Новости 24
На оснащение донских больниц из бюджета выделили три миллиона рублей
Большинство людей дома: индекс самоизоляции в Ростове составил почти 4 балла
Ростовские гандболистки стали победительницами чемпионата России в восьмой раз
В Ростовской области иномарка врезалась в дорожное ограждение
В Ростове-на-Дону иномарка столкнулась с другой машиной, а после протаранила столб
В Ростове-на-Дону завершился «месячник чистоты»
В Ростовской области все чаще коронавирусом заражаются на рабочих местах
Крыло Перинатального центра закрыли на карантин после того, как женщина с коронавирусом родила ребенка
В Ростове-на-Дону ревнивая жена испортила «Лексус» соперницы
Медсестры из ЦГБ подверглись критике за селфи в защитных костюмах
«Выносил мусор и вдруг увидел…»: ростовчанин испытал шок, выбрасывая бытовые отходы
Нужна помощь: на Дону пропал 83-летний пенсионер
В Ростове-на-Дону действие проездных продлят на месяц
Ростовчанка пожаловалась на огромные очереди в областной больнице
Пошел на кражу ради еды: в ростовском супермаркете заметили воришку колбасы
В Ростовской области врачам категорически не хватает медицинских масок и перчаток
Вернувшиеся из Москвы казаки Всевеликого войска Донского помещены на самоизоляцию