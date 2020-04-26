Какие продукты помогают улучшить настроение?

Еда – это не только источник энергии и питательных веществ для нашего организма. Она также дарит самые разные положительные ощущения. И при этом разные продукты помогают справиться с разными негативными эмоциями. Так что же есть, чтобы было радостно на душе?

Учёные-нутрициологи уже давно доказали, что некоторые продукты, которые содержат витамины группы В и фолиевую кислоту, стимулируют наши нервные клетки, и поэтому способны улучшать настроение. А если в составе есть триптофан, фенилаланин и тирозин, то такой продукт можно считать природным антидепрессантом.

Перечень продуктов для повышения настроения

Если вы не в духе, то нужно есть фрукты и овощи. Подойдут как свежие бананы и авокадо, так и замороженные ягоды. Также можно сварить и компот из сухофруктов. Или покушать чернослив с изюмом. Главное, чтобы в блюдах с фруктами было поменьше сахара. В этом случае обилие в рационе фруктов и овощей поможет расслабиться и улучшить моральное состояние.

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Если вам скучно и грустно, съешьте немного шоколада. Но подходит только темный шоколад, с высоким содержанием какао (более 70%). Также с этой целью можно кушать кунжут, миндаль, бразильские орехи. В этих продуктах много магния, который также стимулирует память.

Если вы очень расстроены, лучше приготовить жирную рыбу. Селедка, тунец, лосось, а также оливковое, льняное и ореховое масла – это источники омега-3 кислот. Именно они стимулируют секрецию мелатонина и регулируют сон. Поэтому блюда с рыбой нужно чаще есть, если вы заметили у себя сезонную депрессию.

Если вы впали в меланхолию, также поможет кусочек сыра, поскольку в нем много триптофана.

От злости помогут яичница-глазунья и блюда из белого мяса. В яйцах есть белок фенилаланин, который помогает улучшить эмоциональное состояние. А в мясе курицы и индейки также есть триптофан и витамин В12, которые борются с бессонницей и депрессией. Помогут при гневе блюда из дикого риса и зерновая булочка. А в конце трапезы можно выпить стакан молока. Если пить молоко на ночь, это также окажет успокаивающее действие.

Хорошего настроения и будьте здоровы!