2020-04-27T16:42:36+03:00
Общество

«Мисс Россия» Татьяна Котова рассказала об уходе за собой в дни самоизоляции из-за коронавируса

Простые советы от звезды помогут поддержать красоту в домашних условиях
ГОШЕВ Игорь
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За своей красотой девушки тщательно следят в любых условиях.За своей красотой девушки тщательно следят в любых условиях.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В дни пандемии коронавируса многие вынуждены сидеть дома. И что делать красавицам, пока все парикмахерские и салоны красоты закрыты? Практические бьюти-советы дала «Мисс Россия» Татьяна Котова. И, как оказалось, все новое - хорошо забытое старое. Так что поддерживать свою красоту можно пока и в домашних условиях.

Например, избежать надоедливых следов от туши под глазами может обычная ложка или салфетка.

- Надо просто держать ложку/салфетку/патч под нижним веком, при нанесении туши, - порекомендовала сексапильная блондинка из Ростова-на-Дону. - Про кружочки огурца и чайные пакетики на глаза для свежести и сырой очищенный картофель или холодную ложку от опухших глаз знают все. А вот еще можно смещать картофельный крахмал с розовой водой или агар-агар с отваром ромашки и использовать как патчи!

Также она привела рецепт успокаивающей, защищающей и очищающей маски.

- Самая простая маска для лица из холодильника - кефирная, - рассказала экс-«ВИА Гра». - Для ее приготовления понадобятся две столовые ложки кефира, одна столовая ложка мёда и яичный белок. Все ингредиенты нужно перемешать до однородной массы и нанести на кожу лица на 18–20 минут, после смыть холодной водой.

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Многие бьюти- проблемы можно решить на кухне, при помощи сподручных средств.
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По словам поющей модели, для профилактики целлюлита хорошо помогает кофейный скраб, который можно сделать из кофейной гущи и меда. А вот чтобы придать волосам светлый оттенок, можно использовать отвар ромашки, рыжий - крапивы. Для этого надо или ополаскивать или смачивать ими волосы по всей длине.

- Для волос можно использовать множество масел: перцовое для роста, касторовое и репейное для укрепления, а еще перед мытьем головы за час, можно нанести на кончики простой рыбий жир, что они не секлись, - разоткровенничалась Татьяна.

Всего за час пост красавицы-модели оценили почти две тысячи человек.

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Что я делаю, чтобы оставаться В ФОРМЕ
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ИСТОЧНИК KP.RU

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