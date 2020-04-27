2020-04-27T17:25:57+03:00
Общество

Заморозки ударят по Ростовской области

Непогода может погубить сельскохозяйственные культуры
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Специалисты предрекают в донском регионе возникновение чрезвычайных ситуацийСпециалисты предрекают в донском регионе возникновение чрезвычайных ситуацийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Донские синоптики сделали неожиданный для конца апреля прогноз. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, на Дону вновь ожидаются заморозки.

Погода будет ухудшаться постепенно. Так, в ночь на 28 апреля и утром термометры покажут от -1 до -3 градусов. Заморозки могут негативно повлиять на будущий урожай. Из-за похолодания могут пострадать и даже погибнуть сельскохозяйственные культуры, а также цветы и рассада.

Специалисты предрекают в донском регионе возникновение чрезвычайных ситуаций.

Стоит отметить, что уже днем температура воздуха начнет увеличиваться и станет заметно теплее. Погоду испортят сильные порывы ветра и облачность. Ожидается, что воздух прогреется в дневные часы до отметки.+17 градусов, вечером температура воздуха будет варьироваться в районе +10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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