Заморозки ударят по Ростовской области

Донские синоптики сделали неожиданный для конца апреля прогноз. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, на Дону вновь ожидаются заморозки.

Погода будет ухудшаться постепенно. Так, в ночь на 28 апреля и утром термометры покажут от -1 до -3 градусов. Заморозки могут негативно повлиять на будущий урожай. Из-за похолодания могут пострадать и даже погибнуть сельскохозяйственные культуры, а также цветы и рассада.

Специалисты предрекают в донском регионе возникновение чрезвычайных ситуаций.

Стоит отметить, что уже днем температура воздуха начнет увеличиваться и станет заметно теплее. Погоду испортят сильные порывы ветра и облачность. Ожидается, что воздух прогреется в дневные часы до отметки.+17 градусов, вечером температура воздуха будет варьироваться в районе +10 градусов.