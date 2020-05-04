В Ростовской области жертвами клещей стали сотни человек

Жителям Ростовской области в мае грозит еще одна опасность - клещи. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, по последним данным, их жертвами уже стали 391 человек, из которых чуть меньше половины - 166 человек - это дети и подростки в возрасте до 14 лет.

Правда, при этом санитарные врачи отмечают, что число пострадавших меньше, чем в прошлом году в 1,8 раза. Вероятно, сказался режим самоизоляции, во время которого дончане оставались дома, а не устраивали пикники на природе.

Известно, что в большинстве районов области могут обитать кровопийцы, зараженные Крымской геморрагической лихорадкой, которые могут передавать болезнь и людям. Кроме того, у клещей, которых поймали в районе левого берега Дона и улицы 45-й линии Ростова-на-Дону в специальной лаборатории специалистами были найдены специфические фрагменты ДНК возбудителей боррелиоза. Эпидемиологи уже направили письмо-требование о немедленном выполнении истребительных мероприятий.

Доктора отмечают, что лучший способ не заразиться - оставаться дома. А вот присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить, и лучше это сделать в травматологическом пункте.

- Если после укуса вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли необходимо срочно обратиться к врачу, - посоветовали в ведомстве.

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Лучший способ избежать болезни, которая может привести и к летальному исходу, элементарная осторожность: одежда с плотно прилегающими манжетами и взаимоосмотры. Плюс желающие могут сделать прививку и против клещевого вирусного энцефалита. А еще - сдать клеща на анализ (подробности)