2020-05-11T11:18:20+03:00
Общество

Ростовчанам обещают пасмурную погоду и дожди всю неделю

Местами по региону возможны сильные осадки, град и шквалистый ветер
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Погода не порадует ростовчан на этой рабочей неделеПогода не порадует ростовчан на этой рабочей неделеФото: Артем КИЛЬКИН
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Синоптики обещают ростовчанам прохладную и дождливую рабочую неделю. Как сообщили в Ростовском гидрометцентре, в понедельник, 11 мая, в донской столице ожидается переменная облачность. Температура воздуха днём будет около +21 градуса. Вероятны осадки.

Похожую погоду синоптики прогнозируют и во вторник. Днем воздух прогреется до +22 +24 градусов, но солнце в этот день ростовчане вряд ли увидят.

Самым холодным днем недели окажется среда. Специалисты прогнозируют понижение температуры до +20 градусов в дневные часы. Скорее всего, пройдет дождь.

В конце рабочей недели по-прежнему будет прохладно. Температура воздуха в четверг и пятницу не поднимется выше +21 градуса тепла.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в регионе возможны сильные осадки, град и шквалистый ветер. МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях в Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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