Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону 12 мая: где и когда. Известно, что отключения стартуют во вторник, 12 мая. В трех технологических районах города будет проходить подготовка к отопительному периоду. Рабочие будут проверять и при необходимости ремонтировать тепловые сети. Об этом сообщили в администрации города.

- Остановка оборудования для профилактических работ является обязательной процедурой, установленной на законодательном уровне. Согласно СанПиН, профилактика займёт не более 14-ти суток, - отметили в администрации.

КОНКРЕТНО

Отключение воды в Ростове-на-Дону 12 мая*

- Пацаева, 5/6 – 53 МКД, Н.Данченко, 76 А – 26 МКД, Таганрогская, 139/9 – 39 МКД, Рахманинова, 24 – 3 МКД, Дачная, 2 Б – 6 МКД, - 40-летия Победы, 63/2 – 85 МКД, 27 линия, 18 А – 8 МКД, Суздальский, 15 – 4 МКД, Жлобинский, 19 Г– 4 МКД, Спартаковская, 25 – 5 МКД, Тихий, 4 – 16 МКД, Б. Садовая, 11 – 2 МКД.